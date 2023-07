EBRARD RESOLVERÍA LA INSEGURIDAD EN COLIMA  

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Marcelo Ebrard vino el pasado fin de semana a Colima, y uno de los temas centrales en sus eventos que coordinó la senadora Gricelda Valencia lo centró sobre el gran problema de la inseguridad pública en la entidad, y señaló que de llegar a ser el presidente del país se comprometía a resolver la alta violencia que se recrudece en Colima.

Resultó curioso para los colimenses que ese mismo día de su visita, en el libramiento de los cuatro carriles y en el tercer anillo aparecieron grandes espectaculares de Adán Augusto López y otros de Claudia Sheinbaum, aunque ambos siempre niegan saber quién los pone y los paga, y por esa negativa se piensa que los espectaculares y anuncios de los medios nacionales de las corcholatas los cubren desde arriba y solo pretenden que Adán suba más para bajar un poco a Ebrard y legitimar mejor así el dedazo histórico sexenal.

Marcelo Ebrard se convirtió en una de las corcholata más viables de Morena y hasta de los simpatizantes de otros partidos, pisándole los talones a Claudia Sheinbaum, a pesar de que todo el apoyo del aparato oficial y de los gobiernos estatales morenistas se proyectaron en la única mujer aspirante morenista, pero las encuestas nacionales continúan manteniendo a Marcelo pegado a Claudia y en algunas hasta la supera, pero sigue en tercer lugar Adán Augusto, pues Adán por más publicidad que le pagan a nivel nacional no sube, quizás porque no tiene el perfil que requiere el país o no tiene la talla de Ebrard o Claudia.

Ebrard tiene presencia ciudadana en Colima y en la mayoría de los estados porque se le reconoce su trayectoria política y su experiencia, además aumentan sus respaldos porque mucha gente piensa que, si Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia, el expresidente Andrés Manuel López continuaría operando o gobernando la política nacional porque sostendría a todo su equipo en el gabinete federal, debido al entreguismo de Sheinbaum y del propio Adán Augusto quien repetirá plato, según los opositores morenistas a Claudia y al presidente.

En su visita a Colima Marcelo le permitió hablar en público a la historiadora María de Jesús Ramírez Magallón quien pidió el respaldo de los gobiernos federal y del estado a las familias con padres o hijos desaparecidos, dijo que deberían obligar a los que ocupan cargos relevantes que acudan a los tiraderos humanos, a las fosas clandestinas, para que vean y sientan el dolor de las familias buscadoras al encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

DENUNCIAN ALTA INSEGURIDAD EN COLIMA

El reclamo de la señora María de Jesús Ramírez frente a Ebrard es porque su esposo, el abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca, está desaparecido desde hace más de seis meses, y precisó que los familiares de las víctimas “no queremos ser un simple atractivo de campaña electoral”, queremos denunciar el infierno que se vive en Colima en materia de seguridad y que nadie lo valora mejor hasta que le toca vivirlo con sus familiares.

Marcelo conmovido por las palabras de la señora que sufre la desaparición de su esposo, dijo, este testimonio preocupa y compromete, no podemos venir a Colima y no permitir que se expresen, sería un error garrafal venir a Colima y solo hablar de cosas agradables, debemos escuchar lo que demandan y lo que realmente está ocurriendo, y ante esa denuncia centro su discurso sobre el tema de la inseguridad pública, pues aseguró tener experiencia en materia de seguridad pública, primero como Secretario de Seguridad Pública y después como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la que logró disminuir los índices de inseguridad.

MARCELO SUPERÓ EN SEGURIDAD A OBRADOR, MANCERA Y SHEINBAUM

A nivel nacional se difundieron unas infografías con las tasas y números de homicidios en las administraciones capitalinas de Andrés Manuel López Obrador, del propio Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum en donde se observa claro con datos oficiales estadísticos que en la administración de Sheinbaum es donde se disparó por mucho la inseguridad en la Ciudad de México y que Marcelo logró el menor número de incidencia delictiva en su período en comparación al resto.

EBRARD RESOLVERÍA EL PROBLEMA DE COLIMA

Marcelo Ebrard con la denuncia pública de la mujer con su esposo desaparecido, centró sus discursos al reconocer que el problema social colimense más importante es la inseguridad, pues sabe que Colima es uno de los estados más violentos del país y aseguró de que si logra ser el candidato oficial de Morena y ganar la presidencia del país resolvería el problema de la alta inseguridad en Colima.

En la visita a Colima de Ebrard, sobresalieron los operadores políticos locales del aspirante presidencial, como coordinadora la senadora Gricelda Valencia, Gustavo Gaytán representante de Movimiento Progresista, Juan José Medina Rodríguez de Avanzada Nacional, Carlos Cesar Farías de Colimenses con Marcelo, Rogelio Salinas, Morena Progresista, Hugo Dueñas Fuerza Marcelo, Manuel Ceballos Plataforma Verde, entre otros más.

SHEINBAUM SUPERÓ CON SIMPATIZANTES

Ayer domingo Claudia Sheinbaum también visitó nuestro estado de Colima convirtiéndose en la primera aspirante a la Coordinación de la 4T de finalizar la visita a los 32 estados de la República Mexicana, su evento superó por mucho en el número de asistentes al resto de los aspirantes presidenciales morenistas que incluyen a Ebrard y que han visitado la entidad, aunque no alcanzó reunir lo esperado, pues anunciaron que reunirían a cerca de diez mil gentes, y quizás no lo lograron por el inicio de la lluvia.

Claudia Sheinbaum pidió no dar marcha atrás a la transformación que se inició por el bien de las clases pobres del país, dijo que el camino de México es la 4T, su coordinador y operador político relevante fue Vladimir Parra quien pidió licencia a la Dirección de Ciapacov. Esperamos ampliar la información de su visita el próximo miércoles, pero se ve que la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es el proyecto federal para convertirla en la candidata oficial de Morena y la primera mujer presienta de México, Claudia precisó también que “Colima fue el primer estado del país y de América Latina que tuvo por vez primera una gobernadora, Griselda Álvarez”.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.