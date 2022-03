DISCULPA PÚBLICA A MARTHA ESPÍRITU

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

*Este evento deja un precedente al sector educativo; Secretario de Educación.

Por vez primera en la historia educativa de Colima, la Comisión Estatal de Derechos Humanos que hoy representa el joven abogado Roberto Ramírez dejó un buen precedente para las mujeres maestras que se quejan con justificada razón por la violación a sus derechos humanos, cientos de casos suceden así por acoso laboral y arbitrariedades de algunos directores que se sienten dueños de los planteles, aunque poco o nada trabajen, pero son buenos para grillar aliados con sus amigos delegados sindicales y maestros consentidos, pues desafortunadamente muchos planteles del estado han sido prácticamente secuestrados por grupos de docentes que solo cobran cada quincena abandonando la escuela y justificándose para no trabajar.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el dictamen de la recomendación por la queja que presentó la maestra Martha Cristina Espíritu Macías contra los directivos del plantel y algunos maestros que le impidieron la entrada como como Subdirectora de la Escuela Secundaria José Vasconcelos de la Villa en turno matutino por tal motivo dicha Comisión de Derechos Humanos recomendó que la Secretaría de Educación y Cultura representada por Adolfo Núñez González le dieran una disculpa pública a la mencionada maestra.

Por tal motivo ayer jueves acudieron a ese plantel educativo en Villa de Álvarez, el presidente de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez; el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González; así como el director de Básica, Pascual Carbajal Reyes, el subdirector de Secundarias, Omar López Castillo y la Subdirectora de Asunto Jurídicos y Laborales, Marcela Cervantes Gutiérrez y Eustolio Mendoza.

El subdirector de Secundarias, Omar López Castillo, ofreció disculpas públicas a la docente Martha Espíritu, atendiendo la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Colima, señaló que a las mujeres no se les trastoca o agrede, dijo que la docente Martha Cristina confió en las autoridades educativas para atender su reclamo, y advirtió que la actual administración del gobierno estatal que encabeza una mujer (Indira Vizcaíno) marca un antes y un después, porque uno de los valores fundamentales ahora es respetar los derechos humanos y más aún de las mujeres y niñas y niños, por ello “Me enorgullece marcar la diferencia hacia el respeto de todas las mujeres de todos los niveles” y agregó que a las mujeres no se les agrede y a los niños tampoco deben tocarse.

Por su parte la maestra que se presentó como víctima, Martha Cristina, dijo creer en la justicia, agradeció la intervención de la Comisión de Derechos Humanos por el dictamen para que se disculparan públicamente y agradeció también la presencia del Secretario de Educación y del resto de funcionarios, pero advirtió que no estaba del todo satisfecha debido a que los agresores no fueron sancionados, precisando nombres que no tiene caso mencionarlos aquí, pero que incluye al director del plantel, a la líder sindical, dijo que fueron las personas que atentaron contra su dignidad, y que lamentaba sigan sin recibir una sanción para que sirva de retroalimentación y ejemplo a cualquier servidor público y trabajador al servicio de la educación que dañe la dignidad de las personas. Dijo también tener desencanto de la dirigencia estatal del SNTE, porque también ella es miembro del sindicato desde hace 36 años y paga sus cuotas sindicales, que gran parte de la problemática del conflicto se debió a las anteriores educativas de la administración estatal que encabezó Jaime Flores Merlo ya que prácticamente no resolvió nada y dejó correr mi problema como muchos otros problemas educativos del estado. Pero maestros amigos del Director dieron la espalda mientras hablaba desacatando y minimizando la decisión de las autoridades institucionales.

ES UN PRECEDENTE EN COLIMA

Roberto Ramírez presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos señaló que ese acto sencillo pero importante dejará un precedente histórico en Colima, pues aunque sea una sencilla disculpa pública es trascendente para la víctima y una llamada de atención para los que no quieren respetar los derechos humanos, agregó que el respeto a los derechos humanos es la paz en referencia a lo señaló un ilustre mexicano.

QUE SE DISCULPEN LOS RESPONSABLES

El Secretario de Educación y Cultura Adolfo Núñez González dio un buen mensaje al señalar que ese evento está dejando un precedente para iniciar una nueva etapa estatal para exhortar el respeto a los derechos fundamentales de las personas y en especial a los derechos humanos de la comunidad educativa, de maestras, maestros y trabajadores de la educación, dijo que todos los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura estamos obligados a respetar los derechos humanos, y agregó que la institución que representa debe ser la pionera por ser precisamente la de educación y cultura, y que la indicación precisa de la señora gobernadora Indira Vizcaíno es de erradicar los diferentes tipos violencia y consideró que ese evento es un precedente para iniciar una nueva etapa de respeto a los derechos humanos en todos los planteles educativos de la entidad.

Finalmente el Secretario de Educación Adolfo Núñez remató “Me hubiera gustado que dentro de la recomendación de Derechos Humanos hubiera dado los nombres de los posibles responsables de violación para que fueran ellos los que dieran las caras y esas disculpas públicas, pero yo lo hago con humildad y respeto, porque también se respetar la Ley” con éstas palabras el funcionario estratégicamente estaba dando a conocer que la violación de derechos humanos de Martha Cristina Espíritu ocurrió por las autoridades educativas de la anterior administración estatal y de paso por el director del plantel que estaba presente y cuya escuela por cierto la tiene en muy malas condiciones.