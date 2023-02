AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

En épocas pasadas, bajo los regímenes neoliberales, se promovió mucho el individualismo, ya que se creía que al estar bien uno, estarían bien todos y ya se demostró que no, porque los únicos que estaban bien eras los de arriba, los que manejaban los recursos públicos en forma totalmente discrecional y al servicio de los poderosos. Hoy, todo cambió, se privilegia a los más pobres y la voz del pueblo es escuchada.

Y en ese tenor, los diálogos comunitarios que nuestra gobernadora ha puesto en marcha, como única forma de saber realmente qué necesita la gente y qué hace falta. El rumbo que debe tomar el gobierno es estando en contacto directo con la gente, escuchando sus voces.

A través de los Diálogos Comunitarios se acercan a la gente los servicios y trámites de las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, lo que genera ciertas economías para la gente al no gastar en el desplazamiento desde sus lugares de origen a las oficinas en las que tienen que solicitar o denunciar cualquier asunto.

Durante el año pasado, vimos cómo se pusieron en marcha algunos programas de apoyo social como el llamado Colibecas, con la entrega de mochila, uniformes, y computadoras gratuitas a los alumnos de escuelas públicas que, por cierto, tuvo mucho éxito.

También se comenzó con la remodelación de los centros de salud en las diferentes comunidades del Estado y este año continua a efecto de hacer más eficiente los servicios médicos a la población, en particular a las personas que más lo necesitan.

Dice un conocido refrán que “con salud el resto es ganancia” y hay mucha razón en ello, lo que motivó que en gobierno que encabeza la maestra Indira Vizcaíno se abocara al abasto de medicamentos en todos los centros de salud alcanzado una cifra superior al 90 por ciento, recordando que las pasadas administraciones los centros de salud padecieron las de Caín, todos en el total abandono.

Hace, aproximadamente seis meses, la gobernadora Indira Vizcaíno anunció una inversión superior a los 80 millones para el mejoramiento de la infraestructura de 64 centros de salud y lo está cumpliendo. La semana pasada me tocó observar cómo se vienen remodelando los centros de salud, pasé por Cofradía de Suchitlán y vi cómo se está trabajando en la mejora del centro de salud de esa comunidad.

Y creo que es la mejor forma de responder a las críticas mal sanas de algunas personas que fueron afectadas por las nuevas formas de hacer un gobierno en favor de la gente más pobre y que ya no tienen acceso al chayote.

Contra la Corrupción

El presidente, Andrés Manuel, tiene como máximas en no mentir, no engañar y no robar, mismas que son replicadas por los gobiernos de Morena y una prueba es la firma del acuerdo entre el Gobierno de Estado y la Secretaría de la Función Pública, para implementar acciones e intercambiar información y experiencias, prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción en el marco del Sistema de corrupción en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y en esta tarea, la participación ciudadana es de primordial importancia, porque entre más ojos vigilen será mejor. Hay que ponernos las pilas para apoyar al proceso de transformación iniciado a nivel federal. Las autoridades por más que se esmeren, sin el apoyo de la gente, será una tarea difícil de lograr en el corto tiempo. Aclarando que la participación social debe ser razonada, motivada y fundamentada, nada con el hígado ni por ser de pensamiento adverso.

Finalizo comentado que uno de los problemas más álgidos tiene que ver con la seguridad, perdida desde hace un buen rato, pero que requiere de la participación de todos, principalmente de los padres que, poco o nada se interesan por formar hijos responsables y con valores.

En esta vida, el dinero no los es todo, el dinero es sólo el medio para adquirir los bienes y servicios que requerimos para vivir. Pero en el neoliberalismo nos hicieron creer que sin dinero las personas son nada, totalmente falso, hay miles de formas de acercarse el dinero de manera lícita. Además, les recomiendo leer, de vez en cuando, la poesía “El desiderata” donde nos podemos dar cuenta que en esta vida siempre hay gente con más o menos dinero que nosotros, la clave es adaptarnos a los ingresos que recibimos, quien busca darse una vida por encima de su capacidad de compra, tarde que temprano cae en actividades criminales, porque otra verdad es que el crimen para muy bien, pero a costa de acortar la vida, las personas que andan fuera de la Ley rara vez llegan a viejos.

Hagamos equipo con nuestros gobiernos, municipales, estatal y federal para que la transformación de México avance, particularmente en el campo de la corrupción. Creo que las y los mexicanos nos merecemos una vida más tranquila y digna. Vale la pena para heredar a nuestros hijos un mejor país.