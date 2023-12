Destaca UdeC en el concierto de universidades nacionales y foros externos: Valls Esponda

*“El director ejecutivo adjunto de Santander Universidades, agregó que la presencia del rector Christian Torres Ortiz en diversos foros internacionales es un reflejo de lo bien que lo está haciendo esta casa de estudios”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- “Este informe da cuentas de la buena gestión rectoral que se está realizando en la Universidad de Colima, institución que destaca en el concierto de las universidades nacionales y que cuenta también con presencia en importantes foros internacionales”, dijo en entrevista el director ejecutivo adjunto de Santander Universidades, Jaime Valls Esponda, tras acudir al Informe de Labores 2023 que rindió el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño este fin de semana en el Teatro Universitario.

El funcionario felicitó al rector Christian Torres Ortiz por llevar a cabo un acto de transparencia y rendición de cuentas “donde informa los avances de la institución a toda la comunidad universitaria y a la sociedad colimense en general; además, se está realizando un trabajo conjunto muy importante entre la Universidad de Colima y Santander Universidades en el temas de becas, estímulos académicos y apoyos para movilidad estudiantil”.

Valls Esponda, quien fuera secretario general Ejecutivo de la ANUIES de 2015 a 2023, señaló que la Universidad de Colima “tiene un lugar destacado entre las instituciones de educación superior del país y la presencia del rector Christian Torres Ortiz en diversos foros internacionales es un reflejo de lo bien que lo está haciendo esta casa de estudios”.

“En el plano nacional, por ejemplo, tuvimos la Asamblea General de la ANUIES en Colima el pasado mes de junio y el rector fue nombrado en noviembre vicepresidente de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), además de ser el actual presidente de la University Mobility for Asia and the Pacific (UMAP)”, detalló.

Finalmente, Valls Esponda comentó que el trabajo estratégico entre Santander Universidades y la Universidad de Colima “será permanente en la promoción de becas para alumnos y docentes; ahora estamos trabajando también para que estas becas puedan llevarse a la sociedad en general como una iniciativa por parte de la propia UdeC”.

Santander Universidades es una iniciativa en la cual se invierte más del 90% del presupuesto de responsabilidad social del banco. Santander Universidades desarrolla proyectos de colaboración con las universidades y centros de investigación mediante iniciativas y programas que apoyan la movilidad nacional e internacional, la innovación y el emprendimiento, la tecnología y servicios universitarios, así como distintos programas académicos.