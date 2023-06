Destaca alumno de artes visuales en su movilidad a Francia

*Hiram Castillo fue de intercambio académico a la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès, Le Mirail, en Francia, donde cursó el séptimo semestre de su carrera.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Hiram Castillo Orozco, estudiante del último semestre de la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, logró destacarse al participar en un programa de intercambio académico en la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès, Le Mirail, en Francia, donde cursó el séptimo semestre de su carrera.

En entrevista, dijo que es el primer estudiante de la UdeC en obtener una calificación tan alta durante su movilidad en Francia, de 19.75 en la materia “Taller de práctica artística” (en el sistema francés de calificación, las notas van del uno al veinte). Le comentaron que lo máximo que antes se había logrado era una calificación de 18.

“Estoy realmente feliz porque el proyecto que realicé para esta materia fue un cortometraje en video que produje con la ayuda de algunos amigos. En su momento, me presioné mucho para terminarlo a tiempo para la entrega. Fue estresante y me quedé despierto durante varias noches para asegurarme de que el video quedara como yo quería. Ahora, al mirar hacia atrás, me siento tranquilo sabiendo que no me detuve”, comentó.

El video, agregó, no sigue una historia lineal o continua; “es una metáfora que explora la categorización del arte y la categorización sexual”.

Para él, esta movilidad resultó ser “una experiencia desafiante, reveladora y de gran aprendizaje”. Tuvo que tomar clases de francés y repasar sus conocimientos previos del idioma, lo cual no fue sencillo, pero lo motivó enormemente.

Además, Hiram Castillo comentó que Francia es un país con una gran diversidad de inmigrantes, lo cual resultó increíble para él, que proviene de una ciudad pequeña. Estar en contacto con estas nuevas experiencias amplió su visión y despejó su mente, convirtiendo todo en un aprendizaje en términos de identidad, cultura e incluso política.

Hiram Castillo comentó que ésta fue la única ocasión en la que pudo realizar una movilidad durante su carrera; “quizás hubiera intentado hacerlo en el quinto semestre, pero debido a la pandemia había olvidado por completo esta posibilidad. Afortunadamente pude obtener la beca Manea, que facilitó mi movilidad”.

La beca Manea es un programa federal que apoya a estudiantes interesados en realizar movilidad a países de Europa, Canadá y Asia Pacífico; “el proceso de solicitud se basa principalmente en tu historial académico y los esfuerzos adicionales que respalden tu candidatura. Estaba algo nervioso, ya que solo se otorgan 50 becas en todo el país, pero cuando vi los resultados me sentí muy feliz. El apoyo de esta beca fue de gran ayuda en un país como Francia, que es bastante caro”.