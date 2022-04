Desde el 6 de abril está internada en el IMSS de Villa de Álvarez y no es atendida

*Urgen al representante del IMSS Colima, Edgar Javan Vargas Salazar, a que tome la iniciativa para que la paciente sea atendida lo más pronto posible.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Oscar Delgado Becerra teme que se agrave la salud de su esposa Rosa «T» debido a ineficiencias del Hospital de zona número 1 del IMSS Villa de Álvarez.

El denunciante relató a CN COLIMANOTICIAS que su familiar se encuentra hospitalizada en la cama 319 del nosocomio desde el 6 de abril.

La derechohabiente se encuentra esperando una colonoscopia por problemas intestinales y tiene sangrados rectales.

Delgado Becerra mencionó que no la han atendido y el personal médico sólo se ha limitado a decir: «al rato», «mañana», «ya está programada», pero nadie realiza el estudio.

Relató que en tanto no se deciden los médicos, su pareja se está desangrando y ello podría ocasionar problemas más graves.

El denunciante explicó que hoy sábado 9 de abril intentó hablar con el subdirector del Hospital, pero éste no se encuentra ya que solo trabaja de lunes a viernes.

Por tal motivo acudió a hablar con la subdirectora suplente de nombre Julisa, y no da solución a la problemática.

Agregó el denunciante que le han comentado que el aparato no funciona. «Mi esposa se sigue desangrando cuando va al baño, desgraciadamente es deficiente el servicio, si dicen que el aparato no sirve para qué la tienen ahí preparándola para un estudio que no funcionará».

El denunciante refirió que es mejor que el personal del Seguro Social diga que no le harán el estudio para buscar otras alternativas.

Ante la gravedad del asunto y a pesar de ser fin de semana -días que personal directivo descansa- Delgado Becerra esposo de la mujer afectada urgió al representante del IMSS Colima, Edgar Javan Vargas Salazar a que tome la iniciativa para que la paciente sea atendida lo más pronto posible.