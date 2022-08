DE CASTA LE VIENE AL GALGO

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Fiel a su origen y naturaleza, fruto de la cultura de la corrupción, el por segundo trienio consecutivo alcalde de Tecomán, Elías Antonio Lozano Ochoa, orgullo de la familia 4trera colimeña, es acusado por representantes del pueblo en el Cabildo, de robarle a los bolsillos del mismo, a su patrimonio. Para cuantificar el monto del atraco a sus expoliados gobernados, bastaría comparar su balance financiero inicial del 15 de octubre del 2018 con otro que se levante a la fecha. El incremento exponencial de su riqueza registrado en el inter que es del dominio público obliga la intervención inmediata de todos los órganos de control, auditoría, evaluación o fiscalización, habidos y por haber, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción, que hasta ahora ni han servido ni han funcionado, como la Carabina de Ambrosio.

Los tres aviadores que la regidora del Cabildo de Tecomán Laura Montes Camacho detectó en la Dirección de Servicios Municipales, es apenas la punta de la madeja de la escandalosa desviación en dinero contante y sonante que el acusado con pruebas en mano alcalde Lozano Ochoa, ha venido haciendo del gasto corriente municipal, en este caso, del Capítulo Mil: Sueldos, salarios y prestaciones. El “tarjeta gate” descubierto por la regidora Montes Camacho es de escándalo, como el nepotismo Lozanista que da para muchos párrafos más.

Pero el acusado por depredar las finanzas públicas municipales no solamente ha venido succionando la nómina, sino también otros rubros de gasto corriente, la adquisición de maquinaria y equipo a sobreprecio, el parto y reparto de obra pública a discreción entre miembros de su pandilla y cuates, los negocios como la instalación de lámparas led, los cobros de horas extras a negocios para que operen fuera de los horarios establecidos, etc., etc., y etc.

La valiente y decidida regidora Laura Montes Camacho les ha puesto la muestra a sus, hasta ahora, pazguatos compañeros de cabildo a quienes el alcalde siempre ha visto como Dios a los conejos. Con dos o tres gritos que les pega el alcalde, e igual número de desplantes, hasta ahora, le había bastado para batearlos y dejarlos hablado solos. Pero parece que ya se cansaron de tanto ninguneo y de que los siga juzgando de cotón largo.

Así el abarrote, vienen en camino investigaciones por parte del Cabildo de todas las áreas generadoras de “moches, comisiones, porcentajes o retornos” como lo son Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Licencias Municipales, Oficialía Mayor, DIF Municipal y otras. Con los elementos y pruebas que recabe, habrán de presentar las denuncias de rigor ante las instancias correspondientes,

Ojalá que el alcalde Lozano Ochoa cuyo incremento patrimonial exponencial y capacidad de gasto están a la vista de todos, no argumente motivaciones políticas ni partidistas para tratar de librarse de la quema que le espera por sus excesos y abusos, sino que asuma una actitud responsable ante las fundamentadas acusaciones que en su contra le sean enderezadas. Nada más pero tampoco nada menos.

Hay claros indicios de que el alcalde de Tecomán, Elías Antonio Lozano, ha violado sistemática y reiterativamente los tres grandes mandamientos de la nueva religión política 4tepista: No robar, no mentir, no traicionar, pecados mortales que se castigan con fuego eterno.

Se dice…

*Nadie duda de que la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, tenga todo el respaldo del Presidente de la República; tampoco, de que el 80% de los colimenses la tengan reprobada en los nueves meses que lleva al frente de la administración estatal.

*Hay de caciques sindicales a caciques sindicales. El aliado de AMLO, Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, es de los buenos, de los honestos, de los que no mienten ni roban ni traicionan. ¿O sí?