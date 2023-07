Dan a conocer códigos de ética y de conducta a docentes

*En el taller “Ética Universitaria: Marcos para un nuevo ejercicio de la función docente”, que impartieron Elizabeth García, Enrique Chaires y Gabriela Pirod, integrantes de la Contraloría General de la UdeC.

Colima, Col.- Como parte de las Jornadas Académica 2023, docentes de nivel Medio Superior y Superior participaron en el taller “Ética Universitaria: Marcos para un nuevo ejercicio de la función docente”, que impartieron Elizabeth García Uribe, Enrique Chaires Velasco y Gabriela Pirod López, integrantes de la Contraloría General de la UdeC.

En entrevista, Elizabeth García dijo que el taller tuvo como objetivo dar a conocer los documentos que se han incorporado a la institución, como el Código de Ética y el Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas de la UdeC. El primero, aclaró, emana del Código de Conducta: “En esencia son principios, valores y reglas de integridad, y las y los trabajadores universitarios somos personas servidoras públicas, por lo que tenemos la obligación de cumplirlos”.

Explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 16, establece que los órganos internos de control de las instancias, ya sea federativas o locales, deben emitir su propio código de ética, y la UdeC forma parte de la administración pública estatal, por lo que debe tenerlo: “Por eso la Contraloría General de la UdeC difunde esta temática, porque en esta oficina recae la tarea de vigilar su cumplimiento y evaluarlo”.

Agregó que en los códigos de Ética y de Conducta se encuentran principios como la integridad académica y relación con estudiantes y trabajadores. Estos documentos, además, “traen principios, valores y reglas de integridad que los trabajadores tienen que cumplir”.

Los profesores, ejemplificó, emiten artículos, documentos que se publican, “por lo que no tienen que olvidar hacer citas de determinada información, pues el plagio no responde al valor de la integridad académica, la honestidad y los demás valores”. De igual modo, comentó, “estos documentos establecen que quien venga a la UdeC y observe una falta de ética de un trabajador, la puede denunciar”.

Estas denuncias se pueden presentar por tres vías: buzón virtual de la página institucional, comparecencia o escrito libre; esto se turna a la Unidad de Investigaciones de Ética de la Contraloría General, que investigará si hubo una falta o no de la persona trabajadora.

La Unidad de Investigación, continuó, emite una propuesta de determinación que se turna al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de la UdeC, para que la valore y autorice: “No emite sanciones, sólo recomendaciones; si hablamos de conductas, entonces hablamos de cursos para moldearlas y no se vuelva a incurrir en esas faltas éticas”, precisó.

Dijo que la persona a quien se le emite la recomendación puede aceptarla o no. Si no acepta, se le informa que si vuelve a incidir en la misma falta ya no se procesará a través del Código de Ética, sino de un procedimiento de responsabilidades que fundamenta la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sí establece sanciones.

Por último, dijo a los universitarios que estos dos documentos se encuentran en la página institucional: “Estamos obligados a conocer que nos regimos por un código de ética y de conducta”.