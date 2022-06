Culmina primera temporada de ‘Este jueves toca’

*Participaron Ingrid Guijarro, Luany, Chocho Maldito, Guillermina Cuevas y Narciso Olivárez, Cenzontle, Abraham Miramontes, René Hernández, Rabí Hernández y Miguel Torres.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Con el cierre del semestre culminó la primera temporada del programa “Este jueves toca”, con un concierto que reunió “Muchas voces, un canto”, hace unos días en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”.

Ingrid Guijarro, Luany, Chocho Maldito, Guillermina Cuevas y Narciso Olivárez, Cenzontle, Abraham Miramontes, René Hernández, Rabí Hernández y Miguel Torres son las y los artistas que formaron parte de este programa. Todos juntos alternaron en el escenario en el concierto del cierre, generando un ambiente de sorpresa y festividad.

Dicho concierto tuvo como hilo conductor la creación e interpretación musical que, desde los diferentes estilos y personalidades de sus autores, se han presentado en escenarios locales y nacionales.

El anfitrión, René Hernández, comentó tener una bonita experiencia en compañía de los artistas y las personas que cada jueves se dieron cita para apreciar su trabajo. Asimismo, destacó que el programa de esa noche fue “una especie de recopilación, con una gran variedad de propuestas, edades y géneros, como un regreso a la vida cultural que la pandemia nos arrebató por un largo periodo”.

Enseguida presentó a Ingrid Guijarro como “una compositora de gran talento que nos va a llevar a través de su obra por formas y propuestas muy interesantes”. Ingrid invitó al auditorio a escuchar su más reciente producción discográfica: “Arquitectura del tiempo” (2021), cantando “Lo temporal”.

Al terminar esta primera intervención continuó Luany, quien habló de que su obra es sensible a la naturaleza; “letras, metáforas, palabras que me hacen sentir muy en la tierra, pero una voz y una melodía que me hacen sentir como en el viento”. La artista manzanillense interpretó la canción “Remolinos”, que escribió hace algunos años.

Más adelante, Luany presentó a Chocho Maldito como “alguien muy surrealista, con puntos de la vida muy fuertes, con mucha pesadez, que son llevados de una manera muy divertida de pronto, llena de melancolía; me parece muy mágico”. Al tomar la palabra, este artista dijo estar feliz de pisar el escenario del Teatro Universitario por primera vez e interpretó su canción “Ése con acento en la ‘E’”.

Posterior a su intervención, Guillermina Cuevas, en compañía del músico Narciso Olivárez, leyó el poema “La vida me dice”; enseguida, el grupo “Cenzontle” realizó una presentación musical y deleitó a la audiencia con “Paloma y laurel”, del grupo “Los Trovadores”.

Ellas le dieron la bienvenida al cantautor villalvarense Abraham Miramontes, “quien invita a mirar hacia adentro de una manera sencilla, pero sobre todo con mucho compromiso social; su voz y su canto le viene de adentro”. Abraham, con su guitarra en mano, ofreció “Mi canto no es de aquí”.

Con doble aplauso por sus cuarenta años de trayectoria y en agradecimiento por la gestión realizada para hacer posible el encuentro de las y los cantautores reunidos en “Muchas voces, un canto”, René Hernández interpretó “No te quiero perder”. En el mismo tono trovadoresco y con un pícaro sentido del humor, recibió a su hermano Rabí Hernández quien cantó “Y yo a la espera”, de su autoría.

Para finalizar la primera ronda, Miguel Torres llenó el escenario al ser recibido por una ola de risas y aplausos que celebraron su buen humor ante la vida. Miguel hizo una petición especial al público, de prestar suma atención a la letra de su canción “Llegas tú”.

Luego de una primera intervención de cada artista, regresaron al escenario para cantar todas las voces el tema del argentino Fito Paez “Yo vengo a ofrecer mi corazón” .

Por petición del público, interpretaron “Cantares”, del español Joan Manuel Serrat, obra que encendió los ánimos de las y los asistentes, quienes con palmas celebraron una noche llena de sorpresas.

En entrevista, René Hernández agradeció las facilidades brindadas por el equipo del Teatro Universitario, a la Dirección General de Difusión Cultural, que encabeza Gilda Callejas, y a los artistas que confiaron en el proyecto al llevar su música a nuevos públicos y escenarios.