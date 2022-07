Cuánto cuesta ver completa la Liga Mx

CN COLIMANOTICIAS

México.- El caso del futbol mexicano es un buen parámetro. En las primeras dos jornadas del Apertura 2022, apenas siete de los 18 partidos fueron transmitidos por televisión abierta. Del resto, cinco fueron a través de canales privados como ESPN, Fox Sports y TUDN, mientras que los otros fueron a través de estas nuevas plataformas que representan un gasto extra para el espectador.

Si antes un aficionado tenía la oferta completa de la Liga MX a través de Sky, sistema que también ofrece en exclusiva la Liga Española y la Bundesliga, ahora debe desembolsar los 130 pesos que cuesta el canal de Afizzionados, los 130 pesos de Fox Sports Premium y los 119 pesos que costará Vix a partir del 21 de julio. Es decir, de pagar tan sólo el costo del paquete de televisión satelital más básico, que es de 429 pesos, la inversión casi se duplica a 808 pesos al mes, una situación que ha sido severamente cuestionada por los usuarios, quienes encima deben de pagar por un producto como la Liga MX que por momentos no ofrece la calidad deseada, tampoco las transmisiones, regularmente plagadas de publicidad.

“Están vendiendo el mismo producto que antes regalaban. Tampoco es que de pronto se vuelva un producto premium, un producto por el que esté dispuesto a pagar mucho dinero, simplemente antes me regalabas algo, y me podía o no gustar, pero era gratis, y no pasaba nada, ahora encima de que no me gusta me lo estás cobrando, y me lo estás cobrando caro, es el escenario más malo de todo esto”, señala San José.

A la compleja situación de las transmisiones del futbol mexicano se suman la de productos como la de la Fórmula 1, la cual algunas carreras han ido en exclusiva Fox Sports Premium; la Champions League, competición que antes se podía disfrutar si se contaba con cualquier sistema que tuviera ESPN y Fox Sports, y que ahora se deben de pagar los 150 pesos mensuales que cuesta la suscripción a HBO Max; la Premier League, antes en Sky y ahora en Paramount, por 79 pesos mensuales. En los próximos meses se sabrá el trato que le den las televisoras a productos importantes como la NFL y el Mundial de Qatar 2022. Aunque no es un hecho, se especula que algunos partidos podrían ir en exclusiva por Vix en caso de la Copa del Mundo y por Fox Sports Premium, en caso del fútbol americano. Ya el año pasado Televisa mandó un partido de NFL por semana a su canal Afizzionados.

Con información de ESTO