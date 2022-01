COVID Y CONSECUENCIAS EN EL APRENDIZAJE.

Ando lentamente, pero

nunca caminó hacia atrás.

Abraham Lincoln.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Las consecuencias derivadas por la pandemia COVID-19 ha traspasado lo inimaginable, la educación no es la excepción; si bien es cierto hoy en día se han reanudado las clases presenciales de manera escalonada, la mayor parte del tiempo que lleva presente la pandemia estuvieron cerrados los centros escolares en mas de 190 países.

Independientemente de que la pandemia ha venido a interferir de manera considerable el aprendizaje entre los estudiantes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado la importancia de atacar de manera frontal la pobreza y pobreza extrema debido a que la situación en la región se estaba deteriorando con un descontento social digno de ser tomado en cuenta y atenderse.

A todo lo anterior, debemos agregarle la falta de docentes y personal de apoyo que han derivado en acrecentar la brecha en temas educativos, sin embargo, vale destacar que hoy en dia vemos como en pleno ciclo escolar existen centros educativos en nuestro estado en el cual no existe el personal requerido como lo son en el área de psicología, trabajo social y prefectura. Y para ejemplo basta mencionar el centro escolar en el cual laboro (escuela secundaria general Octavio Paz Lozano en Villa de Álvarez), donde hemos asumido con un alto sentido de responsabilidad el derecho del educando a la educación cubriendo la falta de docentes en las diferentes asignaturas.

Las autoridades educativas deberán visibilizar las consecuencias a mediano y corto plazo que pueden derivar al actuar de manera omisa ante este tipo de fenómenos que se están presentando en los centros educativos de nuestro estado; deberán hacer a un lado la inercia negativa endosada por el desastroso gobierno estatal que afotrunadamente ya concluyó y trabajar bajo una visión de alta responsabilidad ante un sector tan valioso como es el educativo. Demostrar que el gobierno estatal y el sector educativo forman parte de la 4T y de la cual la sociedad espera un cambio de actitud política ante la problemática existente.

Culpar a la pandemia COVID-19 de todos los retrocesos en materia educativa ya no es el argumento principal. Las autoridades educativas deben trabajar bajo una visión en la cual se de prioridad a la recuperación de la educación, ya que es esencial con la finalidad de evitar resultados catastróficos en las próximas generaciones .

Nunca como hasta hoy, incluso ni en los gobiernos corruptos se había perjudicad de esa manera el aprendizaje en los estudiantes, la pandemia COVID-19 ha sentado un precedente como la peor crisis de la que se tenga registro en el tema educativo, con los resultados desastrosos para el estudiantado.

No obstante que se diseñaron infinidad de estrategias de aprendizaje multimodales entre las que destacan la educación a distancia, la televisión, la radio y soportes impresos por mencionar solo algunos, la calidad en el aprendizaje fue muy variable debido a que en la mayoría de los casos los educandos fueron marginados por décadas por falta de apoyo tecnológico, derivando en un aprendizaje de escaso nivel académico.

El gobierno del estado esta arrancando con un presupuesto prácticamente diseñado por el nuevo gobierno encabezado por la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, razón de más para que el tema financiero no sea una limitante al tocar el tema educativo, ya que tuvieron el tiempo considerable para proyectar todas y cada una de las necesidades tendientes a enfrentar las consecuencias derivadas por la pandemia.

La actual administración estatal deberá adoptar y actuar bajo un alto sentido de responsabilidad estableciendo compromisos con el aprendizaje de los educandos, lo anterior lo logrará bajo acuerdos políticos y financieros importantes con los sectores sociales involucrados.

Como toda actividad en la vida, las autoridades locales deberán visualizar la pandemia COVID-19 como una oportunidad para reinventar la educación buscando hacerla más empática, resiliente y eficaz a través de la cual el aprendizaje se de en todos los educandos, sin perder de vista el compromiso que tienen los educandos con la sociedad en un futuro.

Ahora es cuando el compromiso de las autoridades educativas con los educandos deberá ser cierta, los tiempos de discursos fantasiosos y mediáticos hoy en dia ya no caben ante una sociedad informada y politizada; hoy en día las autoridades tienen que actuar para evitar que los educandos padezcan retrocesos en el aprendizaje, comprometiendo su productividad futura y participen de manera integral en el desarrollo económico.

Las autoridades estatales deberán tener presente lo importante que es los centros educativos contar con una planta de docentes completa, no es posible que incluso docentes que se encontraban bajo la modalidad de contrato es fecha que no se les ha renovado, lo anterior deriva en que los educandos al no recibir esa asignatura no concreten el aprendizaje esperado y en un escenario mas lamentable que se vea en la necesidad de abandonar la escuela.

Los docentes juegan un papel fundamental en recuperar el aprendizaje perdido derivado de la pandemia COVID-19, ellos son quienes contribuirán para que el educando recapitule lo no aprendido en el tiempo perdido debido a esta crisis de salud, sin embargo, se deberá tener presente que deberán capacitarse para efecto de que apliquen estrategias de aprendizaje acordes a lo que la pandemia los esta obligando a establecer.

