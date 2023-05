Con una gran dosis de tecnobanda cierra la Feria de Manzanillo en su edición 2023

*Griselda Martínez destacó que el desarrollo de las Fiestas de Mayo transcurrió con tranquilidad.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- El día 17 llegó, las Fiestas de Mayo 2023, llegaron a su fin, y lo hicieron con gran alegría, los Pequeños Legendarios arribaron el escenario principal para inundar de tecnobanda el recinto ferial, el cual lució abarrotado por miles de personas.

Presente, la presidenta Griselda Martínez, agradeció a cada persona que acudió a divertirse a la Feria de Manzanillo, pues lo hicieron de manera responsable, y es que, en el desarrollo de estos tradicionales festejos, el saldo fue blanco, «nos da gusto que se porten así de bien, porque nos dan más ganas de seguir trayendo eventos gratuitos para ustedes como éste».

Junto con la directora de Ferias, Eventos y Exposiciones, Hermelinda Anguiano, la alcaldesa, entregó, a nombre de las y los manzanillenses, un reconocimiento a los Pequeños Legendarios, por su destacada participación en las Fiestas de Mayo 2023, «nos vemos el siguiente año, en las siguientes festas, pórtense bien y que sean felices», expresó Griselda Martínez.

Esta banda musical, de Cajititlán, Jalisco, hizo un recorrido musical desde 1990 a la fecha, abrió con Vive de Kabah y siguió con temas románticos como, Y yo que te amo, Mi corazón y yo, Reencuentro, Hoy tengo ganas de ti, Mujer infiel, Ven tú, 60 minutos, Ahora que no estás aquí, Libre de culpa, no obstante, no tardó en imponer el ambiente de baile a estilo de la quebradita, como Tenis mágicos, Yo sé por qué baila la nena, Niña linda y muchas canciones más.

Al finalizar, Pequeños Legendarios, agradecieron al Ayuntamiento de Manzanillo la invitación, se dijeron gustosos de haber participado en las Fiestas de Mayo en su edición 2023, y reconocieron en su público, la entrega y la alegría que ofrecieron durante su concierto.