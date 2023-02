CON DIOS Y CON MORENA

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

Una y otra vez, de viva voz y en su presencia, sus amigos agro productores tecomenses como Elías Martínez Delgadillo, por ejemplo, le han dicho al dueño de la franquicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de Colima, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, que nada quieren saber de su candidato a la presidencia municipal de Tecomán 2024-2027, Armando “No sé si haiga” Reyna Magaña, que con él ni a la esquina, mucho menos a misa, y que su propuesta para ese cargo es nada más ni nada menos que uno de los suyos, Óscar Ávalos Verdugo.

El todavía priista exalcalde, exfuncionario estatal y excandidato a diputado por el Segundo Distrito Electoral Federal en las elecciones del domingo 6 de junio de 2021, empeñado está en quedar bien con MORENA y con las fuerzas opositoras al peor gobierno estatal de la historia política de Colima; es decir, con el Diablo y con Dios, en vano intento de lograr unanimidades que en política no tienen cabida ni futuro.

Hay que recordar que, para quedar bien con la MORENA gobernadora, Óscar no sólo asistió a la comida psico terapéutica del miércoles 25 de enero de 2023 en el Módulo Empresarial de la Feria de Colima organizada para bajarle a ella el estrés, sino que llevó a la docena de amigos que le correspondió invitar, incluida su novia Blanca Figueroa Martínez, Subgerente Regional Banca Múltiple Afirme Grupo Financiero, quien a nombre del empresariado colimense pronunció uno de los tres discursos.

En su afán de seguirse congratulando con los señores Vizcaíno propietarios de la franquicia del Partido Movimiento de Regeneración en el estado, Ávalos Verdugo convocó a sus colegas empresarios de este municipio al “Tercer Encuentro del Grupo Empresarial AFIRME”, evento en el que partió plaza con la mencionada Blanca Figueroa Martínez y la ex priista, experredista y ex panista Francisco Rodríguez García que cobra como secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado.

El acercamiento de Óscar Ávalos Verdugo hacia quien pone y dispone, da y quita, desde su cargo de vicegobernador del estado, trae ya muy nervioso al ex priista ex funcionario estatal en el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, Armando “No sé si haiga” Reyna Magaña; y a la mujer que el impresentable Elías Antonio Lozano Ochoa pretende imponer como sucesora, pero recelosos a los liderazgo sociales y políticos tecomenses opositores a MORENA que a leguas ven el doble juego que se trae entre manos quien hace 20 años se desempeñaba como alcalde de Tecomán y decidido está a repetir plato el próximo trienio 2024-2027.

Cierto es que Ávalos Verdugo ha acumulado suficientes agravios para divorciarse de su todavía Partido Revolucionario Institucional; también, que se fue del PRI porque, igual que el ahora emecista José de Jesús Dueñas García, no tenía futuro político en sus filas, pues los dueños de la franquicia tricolor en el estado le escrituraron ya la candidatura a la alcaldía de Tecomán nada más ni nada menos que a Rigoberto García Negrete, el infame R-2, hermano del ex alcalde de ingrata memoria, José Guadalupe, pero eso no justifica su cambiazo hacia MORENA.

Para ser la solución, la salida, del estado de cosas imperante en Tecomán desde que el nefasto alcalde morenista Elías Antonio Lozano Ochoa se apoderó de su alcaldía, el aspirante a sucederlo, Óscar Ávalos Verdugo, debe definir de qué lado está, si con la peor gobernadora del país o con el pueblo bueno y sus líderes decididos a liberarlo. Si continúa tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, terminará crucificado. ¡Al tiempo ¡

Se dice que…

*A propósito de tecomenses ilustres, el ex priista exdiputado local y ex alcalde de Tecomán, Héctor Vázquez Montes, converso a MORENA, cobra como Subgerente en Colima de Seguridad Alimentaria Mexicana; su junior del mismo nombre, regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán; su hermano Hugo Alejandro, director del Instituto de Pensiones del Estado de Colima; y su hermana Perla, regidora del cabildo villalvarense. No cabe duda de que cuando MORENA da lo hace a manos llenas.