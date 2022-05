Con danza, retoma programa Aulas Culturales actividades presenciales

*Dirigido a adultos mayores, quienes vivieron una tarde inolvidable con los directores de la Compañía Univerdanza, Adriana León y Alejandro Vera.

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- “La danza está en todas partes; si nos tocamos el corazón, ahí hay un ritmo… cada actividad cotidiana crea una danza…” Así comenzó esta semana el taller presencial de danza contemporánea a cargo de Adriana León y Alejandro Vera, como parte de las actividades del Programa Aulas Culturales para Mayores de la Universidad de Colima.

“Este programa arrancó en formato virtual en noviembre del año pasado, dirigido a personas adultas mayores y organizado, de manera conjunta, por el Voluntariado de la UdeC, la Coordinación General de Extensión y la Dirección General de Difusión Cultural, en el marco del programa “Lazos, diálogos de innovación cultural”.

Los responsables a cargo de una tarde inolvidable en el Foro Universitario “Pablo Silva García” fueron los directores de Univerdanza, compañía de danza contemporánea de la Universidada, quienes mostraron cómo se crea danza a través de actividades cotidianas, como los objetos a nuestro alrededor y sencillas acciones como saludar, abrazar y soltar.

En el escenario, con música improvisada, jugaron a ser hojas movidas por el viento, a caminar y hacer labores domésticas como cocinar y barrer.

Continuando con esta idea, invitaron a integrantes de Aulas Culturales para Mayores a crear e interpretar sus propias coreografías. Se integraron entonces tres equipos cuyos nombres los escogieron las participantes: “Las audaces”, “Los ángeles de Charlie” y “Las soñadoras”. Después de una breve reunión y trabajo colaborativo entre ellas eligieron una pista y realizaron el ejercicio.

Al finalizar el taller, reflexionaron que fue una experiencia divertida y que cada una de las sesiones fueron maravillosas, pues descubrieron cosas nuevas.

Carmen Suro, integrante del taller dijo: “Estoy gratamente sorprendida de este curso. Pudimos iniciarlo en línea con el uso de la tecnología -desde cómo se prende la computadora, cómo utilizar el zoom y el fondo de pantalla- y ahorita podemos vernos físicamente y reconocernos después de meses de contactarnos a través de una computadora o un celular. Felicito a sus organizadores por habernos facilitado este curso. Siempre he pensado que hay que aprender cosas nuevas todos los días”.

Susana Méndez expresó: “Quiero dar gracias a la vida por darme la oportunidad de participar en este curso, a la UdeC que la hizo posible y a los compañeros que he tenido durante este tiempo. Es raro para mí un evento así porque normalmente no vengo y no participo en nada de esto, pero me ha encantado el espacio que nos brindaron”.

Durante más de seis meses (una vez por semana) disfrutaron actividades culturales pensadas para lograr una feliz convivencia y conocimientos útiles. El programa cerrará su primera temporada el próximo miércoles 18 de mayo de forma presencial en el Foro Universitario “Pablo Silva García”, con la charla-taller “Con el teatro en la maleta”, que será impartida por la actriz, dramaturga y maestra Carmen Solorio García.