Comunidades empresariales piden fortalecer la competitividad a líderes de México, EU y Canadá

México.- La Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevará a cabo a partir de hoy —la segunda reunión trilateral de este tipo desde que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1 de julio de 2020— representa una oportunidad única para fortalecer la competitividad económica continental y resolver controversias, resaltaron las comunidades empresariales de los tres países.

En una carta dirigida a los tres mandatarios (Andrés Manuel López Obrador, Joseph R. Biden y Justin Trudeau) el Consejo Coordinador Empresarial, el U.S. Chamber of Commerce y el Business Council of Canada, hicieron un llamado a los tres gobiernos para que trabajen en favor de una rápida resolución de los procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos.

Asimismo, instaron a los tres gobiernos a negociar, a través del diálogo y la cooperación, la solución de otros retos actuales, como la posible prohibición del maíz modificado genéticamente, de manera que se evite que lleguen a procedimientos formales de solución de controversias.

«A nombre de las comunidades empresariales de los tres países, esperamos trabajar con sus gobiernos para avanzar en estas recomendaciones y construir un futuro mejor para las sociedades de América del Norte”, expresaron en la carta. Destacaron que las tres naciones generan casi un tercio de la actividad económica mundial.

Estados Unidos, México y Canadá representan un mercado de más de 500 millones de personas y los tres países son sistemáticamente el principal socio comercial del otro. Cerca de la mitad del comercio de América del Norte es intrarregional.”

Los empresarios recordaron que, previo a la última reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en noviembre de 2021, grupos empresariales de toda América del Norte destacaron conjuntamente la necesidad de que los sectores público y privado trabajen juntos para expandir el comercio, apoyar eficazmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, evitar interrupciones en las cadenas de suministro, impulsar la competitividad económica, defender el Estado de derecho y cumplir con nuestros compromisos compartidos en el T-MEC.

