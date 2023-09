Comparecen nuevamente integrantes del Cabildo de Villa de Álvarez ante la Comisión de Responsabilidades

*Es por la segunda demanda de Juicio Político que existe en su contra.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Por segunda ocasión consecutiva, integrantes del Cabildo de Villa de Álvarez, en el periodo 2018-2021, comparecieron nuevamente ante la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Legislatura Local, en esta ocasión para responder a “un segundo Juicio Político que se les sigue por haber autorizado la operación de moto taxis en ese municipio, atribuyéndose funciones que no les corresponden y que son de responsabilidad única del Gobierno del Estado”.

En estas audiencias en la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado se continúa con la etapa de presentación de pruebas y alegatos de parte de ex servidores públicos municipales y estatales, a quienes se les está siguiendo un juicio político.

El ex alcalde Felipe Cruz Calvario, síndico y regidores tienen en su contra dos expedientes abiertos 01/2023 y 07/2023.

El presidente de la Comisión de responsabilidades, Armando Reyna Magaña, explicó que “ese juicio es por la misma causa que el anterior, pero éste se recibió en esta Legislatura y son otros los actores que lo promovieron”.

En esta segunda comparecencia asistieron el ex presidente municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, los ex regidores Héctor Magaña Lara, Perla Luz Vázquez Montes y Yulenny Cortés León. La ex Síndico Karina Heredia. Magaña Lara lo hizo por conducto de su abogado.

Reyna Magaña dio a conocer que se tienen programadas otras audiencias sobre el desahogo de pruebas sobre Juicios Políticos, todas relacionadas con juicios políticos contra ex funcionarios de Gobierno del estado y del Ayuntamiento de Colima en su administración 2018-2021, las cuales se desarrollarán los días jueves y viernes.

Una vez que concluya esta etapa se estará pasando a la siguiente etapa procesal, que es el trabajar en el proyecto de resolución, “por eso tenemos que esperar a que se desahoguen los amparos que se han promovido”, dijo.

Armando Reyna insistió en que algunos de los indiciados se encuentran amparados y por ende la Comisión de Responsabilidades no emitirá resolutivo alguno.