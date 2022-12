COLIMA CON GRAVE CRISIS EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Análisis Político

Por Abel González Sánchez

Poco o nada se ha analizado por los medios informativos y las barras de abogados sobre la grave crisis en la impartición de justicia en Colima, pues basta para que una familia o un ciudadano sea involucrado en cualquier asunto del orden judicial para que se dé cuenta del gran burocratismo y la corrupción del sistema para aplicar la supuesta justicia pronta y expedita, si acudes a un juzgado para resolver un conflicto alegan que es muy grande el rezago, pero también se ve que hay desinterés de los responsables del sistema de justicia es mayor, y más aún cuando se presentó la forma de justificarse por la famosa pandemia, urge modernizar y reconstruir al sistema judicial en Colima.

CADA CAMBIO DEBE SER MEJOR

El mes pasado el Supremo Tribunal de Justicia dio a conocer el cambio de su presidente, ahora le correspondió a Juan Carlos Montes y Montes en representarlo, se sabe que es un perfil al margen de los partidos y grupos políticos, hubo grilla interna y externa para finalmente elegirlo, había otros aspirantes interesados en sacrificarse por el cargo, estaba de magistrado en la Primera Sala Penal, tiene Maestría en Administración de Justicia por la Universidad de Colima, ha ocupado diversos cargos, secretario de Acuerdos y juez de Primera Instancia, tiene Doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, pero para a la sociedad colimense no le interesa tanto su currículo, lo más relevante será lo que éste nuevo funcionario pueda hacer y reorganizar al Supremo Tribunal en beneficio de la sociedad, porque Ignacio Peralta tenía estudios hasta en el extranjero y ya vimos como dejó al final al gobierno estatal según Morena, y se supone que cada cambio debe ser mejor.

NEGLIGENCIA Y CORRUPCIÓN

Desafortunadamente la negligencia de muchos juzgados, la corrupción o influyentísimo tiene varias caras, pues el poder judicial todavía carece de autonomía e independencia, inclusive no tienen un Consejo de la Judicatura para un mejor control administrativo del poder judicial, hay notificadores que cobran pero no van, hay personal que no tiene título ni cédula profesional, entraron por recomendación, dicen que no tienen los juzgados vehículos ni gasolina para las notificaciones, es pues un desgarriate.

LAS BARRAS DE ABOGADOS

La mayoría de las barras de abogados no dicen ni pío sobre los graves problemas de impartición de justicia, pues sus líderes se mantienen callados, les interesa que solo los reciban los jueces y secretarios de acuerdos y los atiendan bien a ellos en lo personal, pero en sus asuntos, los demás conflictos legales de la gente que lo resuelvan sus abogados, no hay auténtica representación de la mayoría de las barras, ni representan tampoco bien los mismos abogados miembros de esas organizaciones ni hallen un favor a la sociedad, es la triste realidad, por eso hay diferentes y variadas organizaciones de abogados pero que desafortunadamente no coadyuvan en mejorar la impartición de justicia en el estado, sus objetivos son otros.

NECESARIO UNA REVISIÓN O REFORMA A FONDO

Se necesita hacer una alto en el camino y revisar todo el sistema administrativo y operativo, pues miles de colimenses han sido ordeñados o dañados económicamente por años por muchos abogados poco profesionales aprovechando esta grave corrupción judicial que impera en la mayoría de los juzgados del estado en sus diferentes modalidades, sus asuntos duran muchos años, y en asuntos familiares están peor las cosas, no hacen ni una sola investigación judicial de lo que denuncian, pues basta que las mujeres madres vayan a denunciar al ministerio público familiar sin acreditar nada y así inmediatamente detienen a los esposos, les quitan a sus hijos, fijan pensiones sin ningún sustento, y lo que es peor los asuntos familiares que aparentemente son sencillos duran hasta más 5 años en resolverlos, nunca hacen una investigación pericial al hogar en conflicto ni a sus vecinos, no hay tiempo, no les interesa saber la verdad, se basan sobre los abultados expedientes que los abogados presentan, esa es la justicia pronta y expedita en Colima.