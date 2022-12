Colima alcanzaría hoy temperaturas de 35 a 40 grados

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima exhorta a la población a extremar precauciones y no exponerse de manera prolongada a los rayos solares, sobre todo en las horas de mayor intensidad, pues de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy en el territorio colimense y otras dos entidades se registraría la temperatura más alta de la República Mexicana.



En su reporte emitido este miércoles 28 de diciembre, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en *Colima*, Michoacán y Guerrero, así como de 30 a 35°C en Nayarit, Jalisco, Oaxaca (costa), Chiapas (sur) y Campeche.



En contraste, el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy es de -10 a -5°C con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0°C en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.



Protección Civil Estatal recomienda no realizar actividad física prolongada en exteriores en el lapso de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, utilizar ropa fresca en colores claros, hidratarse de manera constante, utilizar gorra, sombrero y lentes para proteger la vista del sol y en la medida de lo posible, usar bloqueador solar. Igualmente cuidar que las niñas, niños, personas adultas mayores y con alguna vulnerabilidad no se permanezcan largos por periodos excesivos a la intemperie.



En el pronóstico por regiones, para el Pacífico Centro se contempla cielo con nubosidad dispersa en el transcurso del día, sin lluvia en *Colima* y la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco, así como heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Michoacán. Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 40 km/h en costas de Jalisco.