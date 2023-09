ColiBecas Computadoras llega a estudiantes de Comala; Indira entregó más de 700 equipos, este miércoles

* Las alumnas y alumnos que recibieron sus laptops gratuitas son parte de la UIC, Instituto Vasco de Quiroga y diez secundarias comaltecas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Comala, Col.- En una jornada más de entregas del programa ColiBecas Computadoras, este miércoles, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, dotó de laptops gratuitas a más de 700 estudiantes de primero de secundaria y de licenciaturas e ingenierías en escuelas públicas del municipio de Comala.

En dos eventos, la mandataria explicó que con la entrega de ColiBecas en sus 3 vertientes (uniformes para preescolar, primaria y secundaria; mochilas y útiles para preescolar y primaria; y computadoras para secundaria), el Gobierno de Colima busca igualdad de condiciones entre la niñez y juventudes del estado, brindándoles herramientas para que no abandonen sus estudios y alcancen sus sueños.

“Las computadoras siguen siendo artículo de lujo que no todo mundo tiene acceso a ellas, por eso creamos ColiBecas Computadoras, porque qué bueno que haya quien las pueda comprar, pero qué injusto que quienes no tengan cómo comprarla, no puedan competir en igualdad de condiciones, en los más importante que es su formación académica”, agregó la titular del Poder Ejecutivo estatal.

En 2022, el Gobierno de Colima entregó ColiBecas Computadoras a más de 30 mil estudiantes de secundaria de todo el estado, pues en la pandemia fueron quienes más rezago educativo presentaron por falta de equipo para conectarse a clases virtuales; este año se otorgan laptops a cerca de 10 mil alumnas y alumnos de primer grado, ampliando este programa a escuelas públicas de nivel superior, donde beneficiarán a más de 19 mil estudiantes; es decir, casi 60 mil computadoras gratuitas durante este dos años de administración.

Indira Vizcaíno recordó que, si bien para nivel secundaria se estaba entregando un tipo de una computadora, para el alumnado de nivel profesional son de características distintas más avanzadas, que en el caso de las entregadas a la UIC y al Instituto Vasco de Quiroga, se trata de la marca Lenovo V14, con microprocesador Intel N4500, memoria RAM de 4GB, entre otras especificaciones técnicas.

HABRÁ INTERNET EN PLANTELES

A las y los estudiantes de nivel profesional, la gobernadora les adelantó que, en próximas semanas y meses, en conjunto con el Gobierno de México y gracias a la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, se procurará que en todos los planteles de nivel superior donde se están entregando computadoras, puedan contar con el servicio de internet.

Indira les pidió cuidar sus equipos, pues recordó que, aunque no les cuestan, fueron comprados con dinero de las y los colimenses; “considérenlo un regalo del pueblo de Colima, porque ese dinero se pudo usar en cualquier otra cosa y se decidió usar en ustedes, por lo tanto, tenemos toda nuestra fe puesta en que su formación les permita convertirse en ciudadanas y ciudadanos de bien, para que puedan alcanzar sus sueños”.

En la primera entrega, recibieron sus equipos de cómputo cerca de 352 alumnas y alumnos, tanto de la Licenciatura en Trabajo Social del Vasco de Quiroga, como de la Universidad Intercultural de Colima (UIC), donde las carreras son las siguientes: Ingeniería en Agroecología, Licenciatura en Arte y Gestión Cultural, Derecho con Énfasis en la Interculturalidad y Turismo Comunitario.

En el segundo evento en la unidad deportiva ‘Mary Villa Montero’, recibieron sus laptops cerca de 358 alumnas y alumnos de las secundarias Bertha Margarita García Nava, Felipe Sevilla del Río, Miguel de la Madrid Hurtado, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Alejandro Rangel Hidalgo, Pablo Silva García, 28 de Febrero, Conafe Pintores Uno, Conafe La Nogalera y Gregorio Torres Quintero.

El agradecimiento en nombre de las y los beneficiarios, estuvo a cargo de Flor Vázquez de Jesús, alumna de la UIC, en el primer evento y de Karen de los Ángeles, de la secundaria Felipe Sevilla del Río de la comunidad La Caja, durante la segunda entrega.

A las entregas asistieron Zalia María Gutiérrez Verduzco, encargada del despacho de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres (Sebiinsom); Catalina Suárez Dávila, encargada del despacho de la UIC; Carmen Lorena Jiménez Solano, subdirectora del Instituto Vasco de Quiroga; Alejandro González González, coordinador estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el regidor comalteco Álvaro Lozano González.