CLASE MEDIA, DECISIVA EN EL 2024

No hay que ir par atrás

ni para darse impulso.

Lao-Tse.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Según cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), al año 2022 nuestro país contaba con una población total de aproximadamente 130 millones entre los cuales un 45% se encuentran entre la clase media, que según criterios establecidos por el INEGI son personas con un ingreso promedio de 22,000 pesos mensuales.

Existen otros criterios a través de los cuales se puede encasillar a las personas dentro de la clase media, si bien es cierto que el ingreso es muy importante, también debemos considerar en qué gasta la gente sus recursos, la capacidad de consumo, escolaridad o el estilo de vida que estos llevan a cabo.

Remitiéndonos en el tema electoral, podemos señalar que ha quedado demostrado que la gran mayoría de las personas con derecho a votar encuadradas en la clase media tienen especial preferencia por el Partido Acción Nacional (PAN) situación que no es así para el Partido Revolucionario institucional(PRI) o el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), es decir, que los votantes de mayores ingresos votan por el Acción Nacional, situación por demás por la cual el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador AMLO y todo el grupo que los secunda han criticado de manera permanente el por qué la clase media se decanta por el PAN, dejando al descubierto que acción nacional es el partido opositor más competitivo hoy en día y que representa el adversario político a atacar.

Vale recordar que la clase media fue la que más apoyo en la elección del 2018 a MORENA y en particular a la figura del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en aquel tiempo la clase media era muy buena e inteligente para el hoy en día presidente de la República, pero hoy en día este sector de la población ya no simpatiza con su proyecto político y estigmatizando a este sector social como aspiracionistas utilizando y usando adjetivos como hipócritas y clasistas, todo debido a que le han retirado su apoyo.

Y claro que el presidente está molesto con este sector de la población, ya que en la pasada elección del 6 de junio del año 2021, la alianza electoral conformada por MORENA y sus partidos satélites los votos fueron los presupuestados, por lo tanto, perdió la mayoría calificada en el congreso de La Unión y la mitad de las alcaldías existentes en la ciudad de México, situación que prendió las alertas ya qué dicho resultados los visualiza como la antesala de una derrota en la elección en la cual se elige al presidente de la República, al Senado y al congreso de la Unión.

Vale recordar que la es obvio que el presidente de la República se encuentre molesto con la clase media ya que este sector social ha cambiado de opinión y afecto, lo anterior derivado a que representó una esperanza hacia ellos y más aún a los más desprotegidos que han presentado un incremento de aproximadamente 4 millones y así lo acreditan las estadísticas, ya que el número de pobres que él recibió en el 2018 representaban la cantidad de 52 millones de pobres y hoy en día suman la cantidad de 55.6 millones de personas en situación de pobreza.

Claro que la clase media esté molesta con él ya que se crearon altas expectativas en el año 2018 y una de las más importantes a considerar por la clase media fue el tema relativo a la evolución del ingreso en los hogares mexicanos, sin embargo, la economía mexicana no ha presentado un desempeño favorable, si a esto le sumamos que en gran medida los programas sociales implementados por la actual administración han sido enfocadas a programas que no producen riqueza, al contrario, han generado hábitos nada productivos y peor aún, el número de pobres ha crecido en casi 4 millones de personas, es decir, en nada han contribuido los millones de recursos canalizados a este sector en situación de pobreza.

La clase media fue la que mantuvo a AMLO con vida política y en particular los estudiantes universitarios, situación que hoy en día no aplica, ya que las encuestas así lo revelan, este sector de la población ya no está con Andrés Manuel López Obrador, este sector que se siente traicionado por el presidente, y más aún por la terquedad ante la realidad que se está viviendo políticamente en nuestro país.

Ante este escenario las clases medias serán decisivas, ya que se evidencia en una elección en la cual se va a votar por candidatos y no por partidos,

el presidente ha olvidado el poder de decisión que representa la clase media ya que ellos van a tener esa capacidad de definir quién nos debe gobernar los próximos seis años.

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

