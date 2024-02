Cheko Rodríguez felicita a Margarita Moreno por la decisión que tomó al romper con dirigencias de PRI y del PAN

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS Villa de Álvarez, Col.- Al felicitar a la Presidenta Municipal de Colima, Margarita Moreno, por la decisión que tomó de romper con el PRI y el PAN, el regidor Sergio Cheko Rodríguez compartió que con seguridad no fue fácil, pero le vaticinó que en los próximos días se dará cuenta que ha sido la mejor decisión que pudo tomar, pues él mismo ha experimentado esa libertad, y ahora cuando alza la voz ya no le habla nadie para callarlo, por el contrario, le han expresado que se requieren más voces como la suya.

“Felicitarla, así como a muchos de los liderazgos sociales que hay en el estado, por alzar la voz. Creo que esta nueva generación de políticos que habemos en el estado, estamos creciendo con otro chip. Ya no agachamos la cabeza, ya no bajamos la mirada. Ahora enfrentamos a los del viejo régimen que quieren seguir mandando y poniendo a sus hijos y sus conocidos; quieren seguir teniendo un negocio familiar en los partidos políticos. Ya no van a poder”.

Dijo que la lucha no se va a ganar sola, se necesita que los ciudadanos respalden y hasta el momento, se han sumado muchos a la lucha, porque están cansados de lo mismo.

“En Villa de Álvarez estamos haciendo lo propio, hay muchísimos ciudadanos que están con nosotros porque abanderamos sus luchas y causas. Invito a todos los actores políticos que están atados de manos y pies, porque no los dejan ni caminar en las colonias, que no hagan caso y abanderen las causas de los ciudadanos, es lo mejor”

El regidor Sergio Cheko Rodríguez, también dio a conocer que en la próxima sesión del cabildo de Villa de Álvarez, presentará un reglamento para regular a los Policías Urbanos, quienes hacen la labor de vigilancia en las colonias, y se busca generar certeza tanto para ellos, como para los vecinos de las colonias y barrios.

Explicó que la intención es que el policía urbano cumpla con especificaciones sobre su labor, y se propondrá que la administración en turno, que les dote del material necesario para realizar su trabajo.

Además, se propondrá que los habitantes de las colonias, sean los que adquieran el compromiso de hacer el pago de cuotas, para que cada quincena se entregue el pago a quienes hacen esta labor.

“Estamos trabajando en el sentir de los ciudadanos, porque nos dicen que en ocasiones no saben ni quién es el guardia urbana, si hacen su labor exclusivamente en una colonia o en más. Por eso se quiere regular, para que haya un total acuerdo de las dos partes, con un compromiso de quien hace la labor de prevención en coordinación con el ayuntamiento, y de los comités de barrios”

Admitió que no ajusta el número de patrullas y elementos para atender a todos los habitantes, por eso es necesario generar este tipo de dinámicas en las que se de prioridad a la prevención.

“Que hagan una labor de proximidad, que en temas de prevención hagan su labor importante y les aseguro que vamos a bajar mucho los robos a casa habitación, de personas sospechosas en las colonias. El tema es prevenir para ahuyentar los temas de las colonias”

En otro tema, dijo que se tiene un avance importante en el tema del cronista del municipio, y se hará la propuesta ante el cabildo en la próxima sesión. “Necesitamos que alguien que conozca la historia de nuestro municipio la de a conocer a todos los ciudadanos y a los que nos visiten”