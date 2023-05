CDHEC manifiesta su beneplácito por comparecer en el Congreso; ‘hay muchos temas que tratar’

*Señala que no hay oficios de solicitud de información. *Comparecerá el miércoles próximo.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, manifestó su beneplácito de ser convocado a comparecer ante el pleno de la Sexagésima Legislatura Local el próximo miércoles, pues ello será “ocasión adecuada para abordar diversos temas que tiene agendado la Comisión, algunos de los cuales competen a la Legislatura”; además, rechazó que haya negado información alguna al Congreso: “en la Comisión no se ha recibido un solo oficio o solicitud del Poder Legislativo”, tal y como lo aseveró el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, Armando Reyna Magaña.

Y es que el pasado jueves fue aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso un punto de acuerdo para que el presidente de la CDHEC, Roberto Ramírez, comparezca ante esa representación para realizar una reunión ejecutiva de trabajos preparatorios, entablar diálogo interinstitucional y contar con los elementos suficientes para dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 160/2021, en la que declara inválida la norma de la Ley Orgánica de la CDHEC que facultaba a su presidente para nombrar al titular de su Órgano de Control Interno.

El diputado Armando Reyna, coordinador de la bancada morenista, explicó que el exhorto aprobado pretende generar las acciones necesarias para dar cumplimiento a dicha determinación de la Suprema Corte, ya que =según el= “trataron de generar este encuentro con el presidente de la CDHEC a través de oficios, que enviaron en 5 ocasiones, y que no fueron respondidos por parte del ombudsperson”.

Ante ello, Roberto Ramírez afirmó estar en la mejor disposición de colaborar y dialogar con los legisladores sobre “este y otros temas”, pues la Comisión es un órgano transparente.

Dijo que el tema por el que ha sido convocado en el Congreso, un asunto de “Acción de Inconstitucionalidad 160/2021, en la que la Corte declara inválida la norma de la Ley Orgánica de la CDHEC que facultaba a su presidente para nombrar al titular de su Órgano de Control Interno”.

Roberto Ramírez agradeció la invitación para comparecer, pues da la oportunidad de tratar muchos asuntos que aquejan a la sociedad y es en el Congreso donde tienen que ser tratados, sobre todo en los que hombres y mujeres colimenses “se sienten vulnerabilizados”.

“Esta comparecencia la voy a aprovechar para tratar todos esos asuntos en los que se trabaja en la Comisión. Agradezco al Congreso la invitación para abordar toda esa temática”.

Sobre los “supuestos oficios” enviados por el Congreso a la Comisión de Derechos Humanos, Roberto Ramírez aclaró que “al día de hoy no hay un solo oficio mediante el cual el Congreso del Estado nos hubiera requerido o demandando información. No hay uno solo sobre el tema de inconstitucionalidad”, dijo.

Agregó que “si tienen una información diferente los diputados, que los oficios los muestren de manera pública, ante los medios, a la sociedad colimense, para que determinen si como presidente de la CDHEC estoy cometiendo alguna omisión. Insisto, hasta el día de hoy, no hay un solo oficio de solicitud de información sobre el tema por el cual me están citando”.

Asimismo, dijo: “que digan que he sido omiso y que no he contestado oficios, no atacan a Roberto Ramírez, pues ponen en tela de duda el trabajo de todos y cada uno de los que laboran en la Comisión”.

Sobre la comparecencia, dijo que ojalá y que el Congreso abra la comparecencia y que “sea una comparecencia pública”, solicitando que la misma “sea pública, abierta, y videograbada para que todos nos enteremos. No hay nada que se tenga que tratar en privado”, concluyó.