AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

*Un sueño hecho realidad

Sin mal no recuerdo, fue al Lic. Miguel de la Madrid, en aquel entonces, presidente de México, a quien se le hizo la petición sobre la apertura a cuatro carriles de la autopista Manzanillo- Guadalajara y fue hasta hace dos o tres gobiernos federales, cuando se inició la hoy llamada carretera transvolcánica.

Varios factores estuvieron impidiendo su terminación, entre ellos, el amparo de los ejidatarios de San Marcos, Jalisco, dueños de los terrenos por donde iba a pasar la autopista y aunque fuesen de agostadero y no iban a servir para otra cosa, el litigio se dio. Lo que me hace pensar que había mano negra detrás de ellos. Pero eso ya no importa, quedó atrás.

También debió influir el gobierno de Jalisco ya que, con esta obra, los turistas del centro del país y del bajío, incluso los del mismo Jalisco, iban a preferir vacacionar en Manzanillo que en Puerto Vallarta por los tiempos en carretera.

Del mismo modo, se reconoce que fue, por su magnitud, una obra transexenal, retardada por los problemas citados, pero ninguno de los anteriores gobiernos tuvo la voluntad de terminarla, incluso de avanzar un poco.

Fue hasta que nuestra gobernadora, Indira Vizcaíno, le hizo la petición al presidente, Andrés Manuel López Obrador, la culminación de la obra. A nadie le había preocupado igual. No recuerdo si fue antes o después de reunirse, ella y parte de su gabinete, con los ejidatarios de San Marcos, Jalisco, cuando hizo dicha petición al actual presidente de México.

Así las cosas, el presidente, AMLO, instruyó al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández para negociar y se logró destrabar el amparo de los ejidatarios y por fin poner en marcha la carretera transvolcánica.

Una obra con múltiples beneficios, para el crecimiento del puerto de Manzanillo, tanto en materia comercial como turística. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente: Los prestadores de servicios turísticos de la entidad, deberán ponerse las pilas para ofrecer servicios de calidad mundial, porque no hay que olvidar en esta rama de la actividad económica, es la promoción que corre de boca en boca, la que más atrae a los turistas.

Sin quitar méritos a los anteriores gobiernos, hay que reconocer y agradecer la voluntad del Gobierno de México a la solicitud de nuestra gobernadora, para que hoy sea una realidad esta importante vía terrestre que nos comunica con todo el país y a un menor tiempo; a Guadalajara, sin prisas se podrá llegar en una hora y media, por ejemplo. También se espera con la puesta en marcha de esta carreta, que los accidentes disminuyan.

Otra verdad es que la obra no está terminada al 100 por ciento, faltan algunas cosas como señalización y pasos peatonales que pueden ser elevados o subterráneos, según lo amerite, pero el paso vehicular ya funciona y funciona muy bien, los vehículos beneficiados se pueden contar por miles de docenas, mejorando la vialidad y la conectividad de nuestro estado de Colima.

Aún es pronto para mencionar todas sus bondades, pero igual como ocurre con este tipo de obras, conforme pase el tiempo, los detractores se irán convenciendo para luego derramar los comentarios positivos. Y les pongo como ejemplo el Pez Vela que luce espléndido en el jardín Álvaro Obregón del puerto de Manzanillo, los opositores a punto estuvieron de dinamitarlo, en cambio hoy lo presumen como su principal ícono turístico.

Les comento que ya transité esa parte de la autopista transvolcánica y me quedé maravillado. Fue de noche, pero espero que sea mejor mi impresión al hacerlo de día.

Finalmente, otro punto no menos importante es que el costo del peaje permanecerá igual a como está hoy en día. Y no perdamos la esperanza de que las casetas se quiten, o al menos que disminuyan, tanto en precio como en número, porque es probable que ya las hayamos pagado varias veces y nos siguen cobrando. Un sueño más a cumplir.

¿HOMBRE O MUJER?

Desde hace un tiempo comenzó la carrera por la sucesión presidencial y al margen de colores partidistas, debemos hablar de verdades y mentiras. ¿Quién dice la verdad y quién miente? El tiempo lo dirá.

Hoy vivimos un cambio de gobierno y un cambio de régimen, donde lo que se pretende es demostrar que se puede gobernar, sin robar, sin mentir y sin engañar, es decir, sin corrupción y sin impunidad.

¿Es sencillo? claro que no, porque no se puede, de un día para otro, transformar la mentalidad de todas y todos los mexicanos, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría nacimos en un tiempo donde se creía que la corrupción era normal y la impunidad igual.

¿Quién no recuerda frases como: “A mí no me des, a mi ponme donde hay”; o bien aquella que dice: “El que no tranza no avanza”. Una más que dice: “Pendejo, estuvo donde se podía y no robó”. También aquella que dice: “No aprendiste nada de mi compadre, el en un sexenio se hizo millonario, tú en toda tu vida ni casa tienes”. Y así hay tantas frases que aluden a la corrupción y a la impunidad.

Aparte de que, en este tipo de gobiernos, el robo hormiga era el pan de cada día, so pretexto de que los de arriba roban más. Me refiero al robo de paquete de hojas, cajas de clips, lápices, plumas, reglas y hasta el papel de baño.

Se acuerdan cómo saquearon la casa de gobierno, que hasta las tazas del baño y las chapas de las puertas de llevaron. Y no creo que haya sido Nacho, sino muchos de sus achichincles. A veces salen peor los tenejales que la misma cal, pero el responsable es el titular.

Pero bueno, no nos desviemos del tema, estábamos en la sucesión presidencial y creo que México, después de tantas cosas que nos han ocurrido, ya está preparado para ser gobernado por una mujer y en este sentido, me gustaría ver una contienda con puras damas, donde por consecuencia se cumpliría el objetivo de ver a una mujer en Palacio Nacional.

Y si a esto agregamos, que en este gobierno quedarán sentadas las bases del cambio verdadero, creo muy justo y necesario que sea una mujer la que le dé continuidad.

También hay que mencionar que en todos los partidos políticos hay mujeres muy valiosas y la tarea de cada uno de ellos, sería seleccionar a la mujer que pueda competir, porque lanzar por lanzar no tiene sentido. Cito un ejemplo: Lily Téllez que llegó al senado bajo las siglas de Morena y que luego se fue al bando contrario, el partido que la proponga se irá directo al matadero.

Hay otras mujeres como Beatriz Paredes Rangel, Patricia Armendáriz y Claudia Sheinbaum, son mujeres valiosas que pueden competir, pero sólo una garantiza la continuidad a la transformar a México en un lugar digno para que su población puede aspirar a mejores niveles de calidad humana.

Bien saben a quién me refiero, así es a: Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de gobierno de la CDMX. Con una preparación excelente y una carrera política que la coloca en la antesala de la presidencia de México.

Y créanme que sólo otra mujer de su talla le puede dar pelea, de los varones ni hablamos, no hay en la oposición uno solo que puede obtener la mitad de los votos que ella pudiera lograr. Pero para encontrar una mujer que le pueda hacer sombra está en ruso o en chino. Si no creen, vean su currículum.

A mi gusto está la mesa tendida, sólo falta la elección que será un mero trámite, lo saben los opositores y por eso es el fuerte golpeteo, primero para desgastar al gobierno de López Obrador, al que sus adversarios cada día lo hacen más fuerte. ¿La razón? Los golpes que le tiran son virtuales porque no están fundados, razonados y menos motivados. Hoy tenemos una oposición de caricatura y con lo que acaba de hacer Lorenzo Córdova y sus seguidores del INE, se ha demostrado.

Morena tiene el camino libre, bueno, si no se equivoca en la elección de su candidata o candidato.

En insisto, México está preparado para que sea una mujer la que suceda al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y la Sheinbaum está que ni mandada a hacer. ¡He dicho!