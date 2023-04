BOMBÓN PROTECTORA DE CORRUPTOS

AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

La diputada presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Hilda Lizette Moreno Ceballos, se lamenta porque a pesar de que sus compañeros diputados reprobaron la cuenta pública 2020 del Gobierno Estatal, con base en la información que les allegó el Órgano Fiscalizador y haber presentado debidamente las denuncias por las posibles irregularidades que cometió la administración Peraltista, “no se ha hecho nada, no hay castigos para nadie”, ni los habrá porque la gobernadora Bombón protege con su manto morado de la impunidad a quienes como José Ignacio Peralta y sus amigos le franquearon su llegada a Palacio de Gobierno, Casa de Gobierno y Complejo Administrativo. Amor con impunidad de paga. ¿O no?

Y lo mismo pasará con la calificación del ejercicio 2021, periodo en el que Peralta Sánchez declaró en bancarrota al gobierno y perjudicó a cientos de trabajadores al no pagarles en tiempo y forma sus salarios. “El pleito lo asumimos nosotros, pero ¿qué van a hacer las otras instancias? ¿qué sigue?”, plantea y se pregunta la diputada Moreno Ceballos para luego criticar a los diputados 4teros que “cuestionan en tribuna los gobiernos del PRI y los culpan de la situación actual, pero no pasa de ahí, ¿qué han hecho?”.

Hilda Lizette precisa que “al Congreso del Estado ya no le corresponde la investigación de las irregularidades ni la posible imposición de sanciones a los funcionarios. El Poder Legislativo solamente puede vigilar que el Osafig sustancie las anomalías que encuentre para, en su caso, presentar denuncias a la Fiscalía Anticorrupción”, no pos’ sí, pero las fiscalías no se mandan solas, aunque se ostenten autónomas. Ellas obedecen la voz de la protectora de corruptos, “Bombón” Vizcaíno Silva.

El 14 de abril de 2023 el portal Estación Pacífico propiedad del Súper Asesor y ex Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Vargas Vaca, publicó una nota encabezada “Fiscalía Anticorrupción va por Carlos Noriega, Secretario de Finanzas en Gobierno de Nacho Peralta. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Estación Pacífico que el órgano de justicia solicitó la audiencia de protocolo para que le sean imputados delitos como ejercicio indebido del servicio público, peculado, y los que resulten”, misma que se llevó a cabo el viernes 21 de abril de 2023 a partir de las 9.00 horas en la Sala 2 de Juicios Orales del Primer Partido Judicial del Estado de Colima ante la Jueza Roció Alejandra Guede León, y que dará mucho de qué escribir.

La Secretaria General de MORENA en el estado, Mitzuko Márquez Monroy, sintonizada con Vargas Vaca, habló sobre la audiencia que según ella tendrá “el diputado del PRI Carlos Noriega”, y denunció que Margarita Moreno llegó a la presidencia municipal de Colima “por medio de desviación de recursos”, y celebró que la Fiscalía Anticorrupción del Estado dizque esté trabajando para aplicarles sin miramientos la Ley de Herodes a los presuntos, cuando sus diputados y sus fiscalías llevaban más de año y medio pateando el bote.

Por supuesto que “revivir una denuncia que estaba archivada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente del mini fiscal, en donde ninguno de los últimos titulares ha trabajado en serio en el combate a la corrupción en la entidad, sino que, más bien, se han dedicado a solapar a los que han violado la ley los últimos años”, tiene el claro propósito de sacar de la jugada a la alcaldesa de Colima Elia Margarita Moreno González, para dejarle vía libre a Viridiana “Bellota” Valencia Vargas, diablura muy común y corriente como para que sorprenda y alarme, asuste y espante. ¿O sí? Lo mejor está por venir. ¡No se peleen, agarren piedras y dance bien!

Se dice que…

*Bombón también protege a sus propios corruptos como Vladimir Parra Barragán, Viridiana Valencia Vargas y Rosa María Bayardo Cabrera, que abierta y descaradamente están desviando recursos públicos a la promoción de sus ambiciones personales de convertirse en alcaldes de Villa de Álvarez, Colima y Manzanillo, respectivamente, para el trienio 2024-2027.

*El proselitismo político que ese trío ha venido realizando en favor de sus propias causas y de la corcholata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, ameritó que el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Colima, Arnoldo Ochoa González, los denunciara ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) en contra del partido MORENA, acción que no les quitará el sueño porque desprecian la Ley.

*Fue a inicios del mes de abril de 2021 que la Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Martha Zepeda Del Toro, denunció públicamente que el ex alcalde porteño de corazón, Virgilio Mendoza Amezcua, utilizó una tarjeta de crédito generando gastos millonarios siendo presidente municipal Gabriela Benavides Cobos. “Hay una cuenta millonaria que se ejerció de recursos con esta tarjeta, ¿Eso no es el cinismo, no es el mayor de los descaros? que te autorices una tarjeta de crédito para uso personal, a cuenta del dinero de la gente, es un delito, pero además es un descaro”, afirma y se pregunta Zepeda Del Toro.

*La correspondiente denuncia que el Ayuntamiento de Manzanillo interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Colima sigue guardada por instrucciones de Bombón para proteger a sus aliados políticos porteños verde ecologistas.

