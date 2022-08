Bloqueo de vialidades en Colima no contribuye, no ayuda y dificulta a las autoridades a dar resultados: Fiscal Bryant García

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- De acuerdo al Fiscal General del Estado (FGE), Bryant Alejandro García Ramírez, se respeta la libre expresión y manifestación pero aclaró que el bloqueo de vialidades no contribuye, no ayuda y dificulta a las autoridades a dar resultados.

Dicha declaración la realizó el funcionario estatal al no permitir que medios de comunicación le hicieran preguntas sobre el caso de José Francisco, reportado como desaparecido el pasado 27 de julio y que tres días después apareció sin que hubiera sido secuestrado, privado de la libertad o retenido ilegalmente por nadie.

“Aunque comprendemos la desesperación de alguna familia cuando no localiza a algún ser querido y respetamos la libertad de expresión y de manifestación, es importante ser empáticos, es decir, el bloqueo de vialidades no contribuye a que las autoridades podamos darle resultados a la ciudadanía y a esas familias que así lo desean, no sólo no ayudan sino que dificultan la labor de las autoridades; además de perjudican a terceras personas”.

Como es de recordarse, la desaparición de José Francisco generó que el Libramiento Ejército Mexicano en la capital de Colima fuera bloqueado por familiares y amistades del joven, en exigencia a que la Fiscalía General del Estado acelerara las indagatorias.

Desde que el Fiscal tomó protesta es la tercera ocasión que se bloquea el Libramiento Ejército Mexicano. La primera vez fue durante 36 horas, luego de que dos mujeres fueran secuestradas, posteriormente se les localizó a salvo.

La segunda ocasión fue en junio cuando tres personas -Martín, Carlos y Petra- fueron reportadas como desaparecidas, quienes después fueron encontradas sin vida y con huellas de violencia en un predio en el libramiento Sur de la capital de Colima.

En los tres casos se generó un caos vial en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, y pérdidas considerables por el traslado de mercancías con salida y entrada del puerto de Manzanillo.

‘FGE TIENE ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD’

El Fiscal García Ramírez, dio a conocer que la dependencia que dirige tiene un alto sentido de la responsabilidad y ante cualquier denuncia o ante la información de un posible delito, actúan e inician las investigaciones

“Aclaramos que el proceder, profesionalismo y compromiso para trabajar con responsabilidad para abonar en la seguridad de la ciudadanía colimense, para combatir impunidad y hacer justicia no depende de alguna expresión o protestar personal o social”.

Expresó que la Fiscalía trabaja con celeridad cuando recibe una denuncia o cuando hay datos de la comisión de un delito.