Aparece Michael J. Fox en emotivo reencuentro con Christopher Lloyd

Nueva York.- La Convención de Cómics de Nueva York ha sido testigo este sábado de uno de los momentos más emotivos de este fin de semana. Michael J. Fox y Christopher Lloyd, dos de las estrellas de Volver al futuro, se reencontraban y protagonizaban un emotivo y divertido momento que no ha pasado desapercibido en redes sociales. Los fans de la saga se han sentido de lo más nostálgicos tras ver a los dos actores reflexionando acerca su amistad y su gran carrera profesional, una trayectoria que han vivido juntos. Muchos internautas han aplaudido el momento, sobre todo la valentía de Fox, quien sigue al pie del cañón tras ser diagnosticado de Párkinson hace más de tres décadas.

Doc y Marty siempre en nuestros ♥️ Michael J. Fox fue diagnosticado con Párkinson hace 30 años. Hoy tiene 61. En el 2020 dejó la actuación, 20 años más de lo que pronosticó su neurólogo. Sigue ayudando a miles de enfermos gracias a su fundación. pic.twitter.com/yoTSpTFlfR — Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) October 9, 2022

Durante la conversación que mantuvieron delante de los fans que acudieron al evento de cómics en Nueva York, Fox y Lloyd reflexionaron profundamente sobre su amistad y carrera de décadas juntos, soltando alguna que otra broma que hizo vibrar al público reunido en el lugar. Ambos respondieron preguntas de la audiencia, y se abrazaron con frecuencia. El tiempo transcurrido juntos ha sido mucho, por lo que hablaron felizmente sobre su amistad y las películas que compartieron juntos. Ambos se conocieron después de que Fox fuese contratado para reemplazar a Eric Stoltz como Marty McFly después de varias semanas de filmación en el set de la película a principios de 1985.

Fox el reconocido actor, también habló sobre su trabajo con la Fundación Michael J. Fox, según el actor, la mayor Fundación de la enfermedad de Parkinson en el mundo. El también activista aseguraba que tanto los fanáticos como los amigos han inspirado sus esfuerzos para recaudar fondos y crear conciencia sobre la enfermedad. «El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente», decía, en unas palabras viralizadas en redes.

Cabe recordar que el actor de Volver al futuro fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, a la edad de 29 años, cuando su carrera profesional se encontraba en su máximo esplendor. Los médicos le dijeron que tendría suerte si podía actuar otros 10 años. Logró aceptar su enfermedad, volvió a trabajar y ha escrito cuatro autobiografías. A finales de 2020, y coincidiendo con la publicación de su cuarta autobiografía, No hay otro tiempo mejor que el futuro, Fox anunció su retirada definitiva.

Con información de La Vanguardia.