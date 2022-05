Anuncian evento cultural y artístico de la comunidad LGBTI

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- El líder de la comunidad LGBTI Ángel Chávez Novela, informó que este sábado 14 de mayo a las 9:30 de la noche, se realizará en el teatro del pueblo en los terrenos de la feria un evento artístico cultural organizado por la comunidad LGBTI .



Explicó, que el Comité ProReina LGBTI que encabeza Eduardo Mejía y la Asociación Unidos por la Diversidad del Valle de Tecomán que él representa, está organizando el evento para llevar a cabo la elección de la reina LGBTI 2022 y la Reina LGBTI Plus en el que se está cuidando que el programa sea totalmente familiar.



“El evento es parte de las actividades en la lucha contra la homofobia, concientizar sobre la no discriminación y para la construcción de una sociedad igualitaria. El segundo objetivo es generar un ahorro de fondos toda vez que ninguna de las agrupaciones LGBTI recibe algún tipo de presupuesto para las actividades de nuestra lucha”.



Chávez Novela dijo que será un certamen de calidad, familiar y netamente cultural “estamos trabajando de la mano con la casa de la cultura de nuestro municipio y el costo de acceso es de 50 pesos, algo muy accesible para que se diviertan y al mismo tiempo nos apoyen con el recurso porque no tenemos apoyo de gobierno, salvo el préstamo de las instalaciones del teatro del pueblo y 150 sillas del municipio, aunque se colocarán 300”.



“Estamos contentos, pero estaremos más cuando vayan y nos apoyen, van a divertirse apoyando a una de las candidatas que están participando para ganarse esos títulos y también colaboran con los esfuerzos de construir una sociedad sin discriminación” subrayó.