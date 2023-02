Alerta Salud Colima que antibióticos no son eficaces contra Covid-19

*Son efectivos contra infecciones bacterianas, no contra los virus, aclara la dependencia.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima señaló que los antibióticos no son eficaces para prevenir o tratar el Covid-19, ya que son efectivos contra infecciones bacterianas y el Covid es causado por un virus, por lo que estos medicamentos no funcionan contra los virus; remarcó que la población no debe tomar antibióticos como medio de prevención ni tratamiento de Covid y sólo deberían tomarse siguiendo indicaciones de un médico y para tratar una infección bacteriana.

La Subdirección de Epidemiología de la dependencia estatal aclaró que las dosis de refuerzos de la vacuna contra Covid-19 tienen los mismos ingredientes o formulación que las vacunas actuales, de ahí que todas las vacunas contra este padecimiento contienen elementos que contribuyen a prevenir la enfermedad o disminuir los riesgos de complicación o muerte por la misma.

Además, reiteró que el número de las dosis de la vacuna contra el Covid que las personas deben recibir para completar su esquema principal depende del tipo de vacuna que se hayan aplicado.

Así, para las vacunas Cansino y Johnson & Johnson se requiere sólo una dosis como esquema inicial; para las vacunas Pfizer, Astrazeneca, Sinovac y Moderna se necesitan dos dosis para ser considerada como esquema completo, y para la vacuna Abdalá son indispensables tres dosis como esquema primario

Indicó que las personas que padezcan Covid-19 y no se hayan puesto todas sus vacunas, deben quedarse en casa por al menos cinco días, confirmó la Secretaría de Salud.