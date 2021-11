Alarmante los casos de abandono animal en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El problema de los perros callejeros y abandonados, es algo que debe de preocupar a la sociedad señaló Liliana Mercedes Gómez Martínez, integrante de la agrupación «Unidos por ellos» la cual se dedica al rescate y a la atención de perros y gatos callejeros.

Entrevistada durante la brigada de esterilización que se realizó en la cancha de usos múltiples en la colonia Amalia Solorzano, Gómez Martínez dijo que en este

municipio ha habido muchas incidencias de abandono y maltrato animal.

«Es un tema que no ha sido tratado como debe, no se valoriza la dignidad de los animalitos, sobretodo los de compañía, y estamos hablando de lo más mínimo que es no alimentarlo, no llevarlo al veterinario a vacunar, no esterilizarlo, abandonar sus camadas o hasta abandonar sus mascotas con todo y sus bebés».

Al referirse a las campañas de esterilización que realizan en Tecomán, Liliana Mercedes Gómez comentó que las vienen realizando de manera periódica con en el apoyo del grupo de médicos del proyecto MADI de Guadalajara y los costos de recuperación son accesibles para la población.