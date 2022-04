A Indira Vizcaíno le falla la comunicación, reconoce Arnoldo Vizcaíno (video)

*Los viajes de la Gobernadora han traído beneficios, pero no se comunica *Dijo que cada viaje ‘trae en promedio entre 100 y 150 millones de pesos para el estado de Colima’.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Para el presidente de la organización agrícola Productores Unidos por Colima (PUC) y promotor de programas de la 4T y activista de Morena, Arnoldo Vizcaíno Rodriguez, a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva le ha fallado la Comunicación de su Gobierno.



El ex dirigente perredista y ex diputado local, defendió las constantes ausencias de la Gobernadora y sus viajes a la capital del país, por lo cual la mandataria ha recibido múltiples críticas de partidos de oposición y de la ciudadanía a través de las redes sociales.



El también padre de la mandataria colimense refirió que en cada viaje de Indira Vizcaíno ha logrado beneficios para Colima, los cuales en términos monetarios para acciones y obras son entre 150 millones de pesos en sus reuniones con funcionarios federales.



Reiteró que la Comunicación le ha fallado a la mandataria, pues dijo que bien podría informarse sobre sus viajes y sobre los logros y resultados alcanzados en cada visita a la Ciudad de México.



Asentó que la Gobernadora ha puesto en su actividad Gubernamental toda la energía y creatividad en favor de Colima.



Insistió en que en tema de seguridad el gobierno de Indira Vizcaíno «esta trabajando», aunque el tema es muy complejo.



Arnoldo Vizcaíno, dijo que en este y otros temas «falta comunicar más y mejor» para que la gente se entere claramente lo que hace su gobierno y que tenga la confianza y seguridad de que «hay un Gobierno comprometido y honesto por la seguridad y desarrollo de Colima», concluyó el padre de la Gobernadora.