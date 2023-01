2022, un año para olvidar 

DESDE LA CURUL 26

Por Juan Ramón Negrete Jiménez

Esta noche estamos llegando al término de un año más. Un año que estuvo lleno de dificultades, donde continuamos luchando en contra de la pandemia provocada por el Virus SARS-CoV II, Covid 19, que ha enlutado a miles de familias mexicanas y colimenses.

Sin duda 2022 fue un año muy difícil para las familias colimenses, sobre todo en materia de inseguridad donde los colimenses hemos tenido el peor año, en homicidios dolosos, donde hasta el 12 de diciembre, de acuerdos a las cifras proporcionadas por el Capitán Héctor Alfredo Castillo Báez, ante los diputados del Congreso del Estado, llevaban registrados 851 homicidios dolosos.

A esta cifra lúgubre hay que aumentar los 112 embolsados y encobijados que fueron abandonados en las calles y los aproximadamente 500 desaparecidos que no han sido localizados.

Esa cantidad rebasó en mucho los 817 homicidios dolosos que se habían registrados en 2017, que era el año más violento que había tenido el estado de Colima.

En este baño de sangre que se vive en la entidad se han cometido más de 80 homicidios dolosos en contra de mujeres, sin embargo, solamente 18 se habían tipificado como feminicidios.

Nunca como en este año se habían asesinado a tantos menores de edad, hasta el mes de noviembre iban 18, tres mujeres y 15varones.

Queda a deber la administración estatal…

El 2022 pasará a la historia como un año donde no hubo inversión pública del estado; no hubo apoyos para el campo, no creció la economía, pero donde sí creció la deuda pública.

Fue el primer año de gobierno de una administración encabezada por el partido político MORENA, que quedó mucho a deber, donde quien está al frente de la administración, acatando la instrucción que han recibido desde Palacio Nacional, los primeros meses de su gestión los dedicó a realizar turismo político, a viajar un fin de semana sí y otro también a acompañar a candidatos de su partido en diversas entidades donde este año hubo comicios.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conoció las denuncias interpuestas en contra de 18 titulares del Ejecutivo a nivel estatal, todo ellos emanados de MORENA, que firmaron desplegados de apoyo al Presidente Andrés López Obrador, con el tema de revocación de mandato, entrándolos responsables de haber violado la ley, ya que las publicaciones realizadas en el periódico La Jornada, se hizo en el período de veda electoral,, de acuerdo a la ley en la materia.

Las y los gobernadores de MORENA, incluyendo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se inconformaron con la sanción que recibieron y recurrieron a la Sala Superior,

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la difusión de los desplegados de los gobernadores y alcaldes de la Ciudad de México de Morena violaron la ley durante el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que las publicaciones difundieron los logros de su gobierno.

Por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra de Mónica Soto Fregoso, Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdez, los magistrados validaron la sentencia de la Sala Regional Especializada mediante la cual se determinó que los desplegados “Gobernadoras y gobernadores de la 4TA Transformación” y al menos 100 publicaciones en Twitter contravienen el marco normativo electoral vigente.

Lo anterior, porque las publicaciones constituyen propaganda gubernamental en periodo prohibido del proceso de revocación de mandato y promoción personalizada del presidente de la República.

Ante eso el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, ordenó dar vista a la persona titular de los órganos internos de control de las alcaldías y llevar a cabo el registro en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especial Sancionadores.

Pero ese fue apenas un primer asunto, pues las gobernadoras de Colima y Campeche y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de Morena, seguían paseándose a sus anchas los fines de semana principalmente, haciendo proselitismo político, como en el caso de la mandataria de Colima, a quien poco le importaba que el estado se estuviera cayendo a pedazos.

Intervino nuevamente la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determinó que la asistencia y participación de diversas personas del servicio público vulneraron los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la contienda en los pasados procesos electorales locales.

La Sala Especializada del TEPJF determinó que las gobernadoras de Colima y Campeche, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, vulneraron los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad con motivo de su asistencia y participación en un par de eventos que se llevaron a cabo el pasado 8 de mayo para apoyar a Julio Ramón Menchaca Salazar, entonces candidato al gobierno de Hidalgo.

Además, se acreditó el beneficio que el candidato tuvo con la asistencia de las referidas servidoras públicas a sus eventos de campaña.

El dictamen de la Sala especializada fue ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su sentencia instruyó dar vista a los Congresos de la Ciudad de México, Campeche, Colima y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que determinen lo que en derecho proceda sobre la responsabilidad de las y los servidores públicos que formaron parte de los procedimientos especiales sancionadores.

Las mandatarias estatales señaladas y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, nuevamente recurrieron a la Sala Superior del Tribunal del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación, quien no solamente confirmó la sanción impuesta por la Sala Especializada, sino que señaló a las mandatarias de Colima y Campeche y la Jefa de Gobierno, eran sancionadas por las reiteradas violaciones a la Ley Electoral.

Ahora hay que señalar que, aunque en las sentencias se ha instruido dar vistas a la Congresos Estatales, en el caso concreto de Colima, la Sexagésima Legislatura solamente acató la instrucción en una de las sentencias, determinando que la Gobernadora se hacía acreedora a una amonestación pública, sanción que valga decirlo, no existe para este tipo de violaciones.

En las otras dos sentencias, a pesar de que han recibido los resolutivos, tomaron la determinación de ignorar a la Sala superior y no tomaron ninguna decisión al respecto, exonerando de facto a la mandataria a pesar de que como dijo la Sala Superior, ha incurrido en reiteradas ocasiones a violar la Ley Electoral.

Pero esa ha sido la constante de la actual Legislatura, que en su primer año de gobierno, se la pasó “legislando” a su manera, lo que ha provocado que se hayan interpuesto dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una por modificar la Ley de Transparencia, para permitir que dirigentes de partidos políticos, ex candidatos a los diversos cargos de elección, puedan participar como aspirantes a ser Comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Colima (INFOCOL).

La otra acción de inconstitucionalidad es porque “como no hay dinero y en 2025 la situación económica no estará normalizada”, la mayoría de MORENA y sus aliados, votaron para que la Revocación de Mandato en Colima se aplique para quien resulte electo gobernador o gobernadora para el ejercicio 2027-2033, es decir determinaron violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en vez de haber acatado lo que la norma estatal les ordenaba.

Eso sin contar con la manera en que modificaron y aprobaron otras leyes, que seguramente, cuando menos en un caso más, podría promoverse otra acción de inconstitucionalidad, pero de eso les platicaré en breve.

PARA CERRAR…

A nuestros seguidores, simpatizantes y amigos con todo mi afecto

Estamos a un paso de cerrar el 2022, les deseo infinitamente que el año por venir sea lleno en salud, para todas sus familias, y que todos los proyectos que emprendan, los concreten con mucho éxito. Reciban un enorme abrazo con todo mi afecto y les deseo lo mejor… Felicidades, Venturoso 2023.