Villa Godínez desconoce motivo por el cual se manifestaron trabajadores del ISSSTE en el Congreso

Colima, Col.- El delegado del ISSSTE en Colima, Guillermo Villa Godínez, dio a conocer que su relación con los trabajadores es de puertas abiertas, además que desconocía el motivo por el cual sindicalizados realizaron una protesta.

Esta mañana, trabajadores realizaron una manifestación fuera del Congreso del Estado donde señalaban de corruptos y responsables de nepotismo al titular de Recursos Humanos del ISSSTE, Omar Castillo Galindo, y al secretario particular del delegado, Josué Ceja.

“A mí no me informan, soy respetuoso con el Sindicato, pero ellos de alguna manera no sé cuál sea la inconformidad, porque tenemos nuestra relación de puertas abiertas, pero no se transgreden derechos de trabajadores, no sé la razón por la que se manifiestan”.

Villa Godínez aseguró que su intención es que trabajen todos para ver un ISSSTE mejor.

El funcionario federal descartó le hayan comentado un desacuerdo, además que en la dependencia de salud se manejan con normas y reglamentos.

“Soy trabajador de base desde hace más de 23 años y con todo mundo he tenido buena relación. No sé de qué se trata, tal vez alguna inquietud, pero tienen su derecho.”

