UN DIÁLOGO ABIERTO CON EL RECTOR

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Abel, disculpa ¿Tu eres quien me dirigiste la carta pública para invitarme a dialogar con los analistas políticos, Sí, le respondí al Rector José Eduardo Hernández, sonriendo, pues aquí estoy con ustedes con mucho gusto, pero agregó, te voy a comentar tú me hiciste un recordatorio público, gracias, porque ya habíamos hablado sobre esta reunión con Arturo Figueroa (Director Corporativo de Ecos de la Costa y Correos de Manzanillo quien estaba presente) y otros columnistas para realizar este diálogo con ustedes y tan interesado estoy no únicamente en hablar sino también para escucharlos, por ello invité a mis colaboradores para que también escuchen de viva voz su opinión, y fueron presentados por el propio rector. Muy buena disposición tuvo el señor Rector.

PRIMERO HACE HISTORIA Y MARCA EL RUMBO

El Rector de la Universidad de Colima en forma lúcida dio muestras de su capacidad como catedrático y explicó brevemente como ingresó a la Universidad reconociendo que lo invitó primero Humberto Silva Ochoa quien consolidó una infraestructura sólida en la Universidad igualmente que Fernando Moreno Peña aseguró, dejó mucha huella, señalando que todos los rectores de una y otra forma han realizado diferentes obras.

En cuanto el rumbo dijo brevemente diez acciones principales que realizaría en los próximos cuatro años, que van en el sentido de crear nuevos programas educativos apegados a la realidad, ampliar la infraestructura con nuevos bachilleratos y mejorar la relaciones de la institución a nivel nacional e internacional. Señaló como excelente que la alcaldesa de Manzanillo haya ofrecido un terreno para la creación de un nuevo bachillerato en el puerto, haremos otro en Tecomán y otro más en las inmediaciones con Cihuatlán, Jalisco.

Anunció que creará los Institutos Universitarios de Investigación Científica, desea Internacionalizar a la Universidad por ello el próximo lunes firmará en Chicago Illinois, Estados Unidos, un acuerdo de coordinación científica con un laboratorio de fama mundial, dijo que iniciará con un emprendurismo ecológico y social, que conformará el Consejo Consultivo de Vinculación Social en beneficio de la comunidad entre otras acciones.

EL RECTOR AGARRA EL TORO POR LOS CUERNOS

Ante una serie de toritos bravos que le soltamos los compañeros como si estuviéramos en la Petatera, rápidamente los atajó y no les tuvo miedo, pero que por acuerdo de los columnistas en este tipo de encuentros los temas álgidos y de cuestionamientos nos reservamos el derecho de comentar públicamente, por respeto a los invitados, pero el Rector expresó claramente sus argumentos, menciono sola una, se le dijo que se considera que las cuotas universitarias estaban altas, precisando el funcionario que en los últimos ocho años no han tenido incrementos en dichas cuotas.

¿TIENE PROYECTO POLÍTICO EL RECTOR?

Claro que sí, dijo, mi proyecto político es educativo no es partidista, me interesa mejorar sustancialmente el trabajo en favor de la Universidad en estos próximos cuatro años.

¿HAY POSIBILIDAD DE CREAR UNA ESCUELA TÉCNICA POLICIAL?

La pregunta de un servidor generada por otros comentarios en la mesa sobre el tema de la seguridad pública, agregándole que Colima vive hoy en día con preocupación por la seguridad y que también aumenta el ausentismo escolar y deserción de los jóvenes que abandonan las escuelas por problemas de alcoholismo, drogadicción y pandillerismo.

Y que por otra parte se ha detectado que son cientos de personas y jóvenes que intentan ser policías pero no pasan los exámenes por falta de conocimientos elementales, observamos además que no hay empleo para los egresados, pero si hay oferta para trabajar de policías auxiliares en las dependencias y empresas, ¿Por qué no crear una carrera técnica policial que a su vez salgan del bachiller y como técnicos en policías? Dijo que por su parte hay voluntad y estar consciente de esta necesidad pero que necesita vincular esta idea con las áreas correspondientes y gubernamentales para lograrlo. Ojalá así sea. Pues Colima y el país requiere una mayor apertura de las Universidades a los problemas más sentidos de la sociedad. El diálogo fue muy exitoso desde mi punto de vista.

