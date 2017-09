Tunden a Salom por arrepentirse de haber venido a México

*Usuarios de las redes sociales lanzan diversos mensajes contra el jugador del Puebla. Este día, pide disculpas y da marcha atrás a sus comentarios.

COLIMANOTICIAS

Ciudad de México.- Las declaraciones que lanzó Carlos Salom sobre el sismo en México, calaron hondo en los aficionados, quienes le han respondido con críticas en las redes sociales.

La molestia de los mexicanos comenzó por las siguientes declaraciones que dio el jugador del Puebla:

Siempre quise venir a jugar a México y no se me daba. Mi esposa me decía que quizás no se daba por algo. Ahora que vine forcé todo para poder venir obligadamente y ahora pasó esto (sismo). Me arrepiento, voy a cumplir mi contrato y ya después veremos, pero no sé si voy a seguir otro año acá”, señaló el naturalizado palestino a un medio chileno.

Describió el momento del sismo como “minutos intensos que no terminaban”.

Al momento, Salom ha disputado cuatro encuentros y suma 197 minutos sin haber anotado.

PIDE DISCULPAS

El jugador del Puebla utilizó las redes sociales del equipo para disculparse por los comentarios que realizó.

“Antes que nada, quería ofrecer una disculpa a toda la gente que se sintió ofendida por lo que ayer comenté. No me arrepiento de haber venido a este país. Es un país que me abrió las puertas y estoy cumpliendo un sueño que siempre quise jugar de chico en la liga mexicana, estoy súper agradecido”

“Sé que a veces la afición espera mucho de un jugador, sé que futbolísticamente no se me está dando, pero sé que estoy trabajando día a día y dando mi mejor esfuerzo para salir adelante”, señaló.

Con información de NOTIMEX

Comentarios

Comentarios