TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos, terminan consiguiendo grandes éxitos. Robert F. Kennedy.

Como todos los años, la Secretaría de Educación en nuestro estado favorece el egreso de niños y jóvenes en todos los planteles educativos. Sin duda, la calidad educativa que ofrece Colima, lo he señalado de manera reiterada, ha sido motivo de referente nacional en diversas ocasiones. Hoy quiero tocar el tema de los Centros de Educación Media Superior a Distancia y de los Tele Bachilleratos, ambos subsistemas dependen de la rectora de la Educación en nuestro terruño. Dichos centros educativos nacen de una importante necesidad social, es decir, van dirigidos a quienes por su modesta economía no pueden acceder a un plantel de organización completa ya que les implicaría un gasto extra. Por otra parte la finalidad es que nadie se quede sin estudiar por falta de oportunidades. Este programa proviene del gobierno federal y se lleva a cabo en coordinación estrecha con los gobiernos de los estados con una aportación bipartita.

En Colima, se brinda atención desde 20 Centros de Educación Media Superior a Distancia, conocidos como Cemsad, y 25 Tele Bachilleratos, mismos que operan en comunidades de poca población. Los Cemsad este año egresaron a 457 jóvenes hombres y mujeres, mientras que por su parte los Tbc que son de creación más reciente cuentan con 107 egresados. Casi seiscientos alumnos que en su mayoría buscaran la oportunidad de ingresar a los planteles de educación superior en nuestro estado o la oportunidad de aprovechar los servicios educativos en línea, que ofrece la propia Secretaría de Educación bajo el mismo esquema gratuito.

Lo anterior representa una oferta inigualable pues ninguno de los servicios tiene costo y el personal que los atiende es idóneo, de acuerdo a lo que establece la Ley del servicio profesional docente. Quiero destacar que en los Centros de Educación Media Superior a Distancia, ingresaron muchas personas que tenían 10, 15 o más años sin estudiar, en consecuencia, lograron realizar un anhelo y mejorar en gran medida su forma de vida. Hoy muchos de aquellos jóvenes y los ya no tan jóvenes, son profesionistas y no solo mejoraron en su vida privada sino también en lo laboral y social. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación ofrece de manera permanente desde hace más de treinta años, la Preparatoria Abierta, a la cual incorporó la Prepa en línea a fin de facilitar el servicio educativo y que este pueda ser recibido por todos los interesados. 31 615 00 extensión 190, es el teléfono disponible para quienes les interese esta modalidad.

ABUELITAS:

Visité un cine colimense y después de la función pasé al sanitario, ya estando dentro me di cuenta que un joven con uniforme de la empresa después de utilizar el mingitorio salió tan campante, como si estuviera en su casa, es decir, no se lavó las manos. Temiendo que fuera del área de alimentos me dirigí a externar una queja y pregunté por el gerente, la amable señorita señalando con su dedo me dijo, “es el”. Con toda discreción dirigí mi mirada hacia donde apuntaba y bueno, ya se imaginará usted… era el mismo mión. Es cuánto.

