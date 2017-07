Tomarán sindicalizados de Tecomán medidas drásticas ante incumplimiento de autoridades

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Sindicalizados de Tecomán contemplan aumentar su protesta debido a los incumplimientos de las autoridades municipales hacia sus demandas, por lo que a partir del viernes iniciarán un plantón permanente en el ayuntamiento.

José Puente Ochoa, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tecomán, DIF Municipal y Comapat, anunció esta acción luego de que “vemos de mala gana que la autoridad municipal, el presidente municipal, no quiere resolver”.

“La verdad no se les ve intención de resolver, él dice que no tiene dinero, pero no vemos que haya hecho algo para conseguir o para negociar. No nos ha llamado a negociar o conciliar alguna situación”.

Anunció que desde este próximo viernes 7 comenzarán con el plantón permanente, aclarando que éste no afectará ningún servicio público a la ciudadanía. “Estamos en plantón permanente, pero nuestros horarios de trabajo los estamos respetando”.

Puente Ochoa hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales a que volteen a ver a los trabajadores de Tecomán, “el gobernador o el presidente municipal, la autoridad que se interese, que ojalá y se interese en nuestra problemática, haga caso y voltee los ojos a Tecomán”.

Señaló que la situación en el municipio es adversa, no sólo en la cuestión de seguridad, sino también en lo laboral. “Tecomán está caliente, no nada más por la inseguridad, (…) la cuestión laboral o el Ayuntamiento también está caliente y los ánimos están subiendo. Tendremos que llegar hasta las últimas consecuencias si la autoridad municipal sigue sin hacer caso”, sentenció.

