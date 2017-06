Sólo Comisión Nacional del Agua puede decidir sobre uso de cuerpos de agua: Comapal

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapal), Ricardo Gil Trujillo, dio a conocer sobre las concesiones de agua que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es la que decide sobre ellas.

Esta información surge ante el cuestionamiento sobre los beneficios que deja el municipio de Manzanillo por llevarse el agua de cuerpos de Armería, señalando que no hay beneficio alguno.

“El municipio y el Estado no tienen injerencia y la Capdam (Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo) tiene concesión para llevarse el agua al Puerto desde 1982”.

Citó como ejemplo el Estado de México y el Distrito Federal, donde tienen agua que va desde Cutzamala, lugar que no está en la zona metropolitana. “Guadalajara no tuviera agua si no va de Chapala y Colima que la envían de Villa de Álvarez, concretamente de Zacualpan”.

El director de la Comapal señaló que en ocasiones se ha mal informado a los habitantes sobre lo que se debe hacer con los pozos de agua que surte a Manzanillo, pero que ni el Estado ni el municipio pueden hacer nada ante decisiones de la Conagua.

Sobre la escasez del vital líquido, mencionó que existe una normatividad que señala que cada habitante debe tener aproximadamente 300 litros para consumo y que, sin embargo, en este municipio, cada habitante gasta un promedio de mil 200 litros.

Ante esto, dijo que es uno de los motivos por los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya no les ha autorizado otro equipo de bombeo para atender las deficiencias que existen en momentos como este del estiaje.

