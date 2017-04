Soberanía alimentaria de México se encuentra en riesgo: AMSDA

Antonio Vázquez|COLIMANOTICIAS

México.- En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Agricultura (AMSDA), Héctor Padilla Gutiérrez, advirtió que la soberanía alimentaria de México y de otros países del mundo se encuentra en riesgo en caso de no dejar de agredir al planeta, por lo que se sumó a los llamados para enfrentar el cambio climático, luchar contra la contaminación de las aguas, la tala de bosques y por la prioridad del desarrollo rural sustentable.

Hay que universalizar la conciencia, dijo, de los problemas que afectan a la tierra y a las diferentes formas de vida que en ella se desarrollan, pues los grandes desastres naturales son respuesta al maltrato que le damos, de ahí la urgencia de tomar medidas a favor del medio ambiente.

El presidente de la AMSDA reprobó que, de acuerdo con un informe de la CONAGUA, de los 51 principales ríos del país, 60 por ciento se encuentren fuertemente contaminados por los desechos industriales y descargas de las aguas residuales de los municipios, lo que es preocupante debido a las enfermedades que esto puede provocar.

Héctor Padilla Gutiérrez informó con base en datos del INEGI, la destrucción ambiental del país equivale a pérdidas millonarias en infraestructura o impactos económicos y ante eso, se pronunció por el cuidado de los ecosistemas al remitir a estudios en donde se ha señalado que hoy en México el agua potable es poca y contaminada, que la cubierta forestal se degrada, la desertificación avanza, varias especies de la fauna y la flora están en peligro y que la diversidad de los cultivos cada día disminuye.

El funcionario, también titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) de Jalisco, recordó que ante esta situación que se repite en otros países en diferente grado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó que en abril de cada año se recuerde el movimiento ambientalista que surgió en Estados Unidos en 1970, fijando el 22 de este mes como el Día Internacional de la Madre Tierra.

En lo que respecta al agro de México, Padilla Gutiérrez explicó que es prioridad en cada una de las entidades trabajar por un desarrollo rural sustentable, esto es que al mismo tiempo que busca satisfacer las necesidades o demandas no se comprometa el futuro de las nuevas generaciones con la desaparición de los recursos naturales a causa de su falta de protección.

Finalmente, el presidente de la AMSDA consideró importante la cooperación de todos para no desperdiciar el agua, optar por el reciclaje de productos, no abusar en el uso de la energía eléctrica, no contaminar con la basura; trabajar por la reforestación en todo el país, cuidar la comida, así como proteger a la flora y la fauna, entre otras muchas acciones.

