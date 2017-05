Se soltaron los demonios….

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Hacía rato que en el Congreso del Estado, no teníamos una jornada como la ocurrida el pasado jueves, donde hubo de todo, antes y durante la sesión ordinaria celebrada por los integrantes de la Quincuagésimo Octava Legislatura.

Por un lado hubo una diputada que de plano ya no aguantó y arremetió en contra de sus compañeros de Legislatura, donde dio una exhibida destacando que la sociedad no demanda que se reduzca el número de diputados, sino que los que hay se pongan a trabajar.

Por otro lado vimos a un presidente de la mesa directiva, que avergonzado, porque las decenas de personas que se congregaron en el Congreso local, exigían el inicio de la sesión, la cual había sido convocada para las 11:00 horas e inició con hora y media de retraso, abrió la sesión pidiendo disculpas.

Vimos también como poco más de medio centenar de empresarios y trabajadores de éstos agrupados en el membrete de ¿Cómo Vamos? Colima, regresaron nuevamente al Congreso a seguir tratando de hacer presión no solo para que ya sea presentado en el pleno el dictamen relativo a reformar el Artículo 41 U-Bis de la Ley de Hacienda del Estado, sino que los diputados lo aprueben de una vez por todas y eso les dé la oportunidad de acceder a recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina, hasta en un 5% del total, lo que significaría poco más de 12 millones de pesos anuales, si lograran convencer a todos los empresarios obligados a pagar ese impuesto.

Pero también durante la sesión pudimos observar a una Martha Leticia Sosa Govea, enojada, fúrica, fuera de sus casillas, bueno con decirle que me dio la impresión que estaba más fuera de sí en esta ocasión que cuando siendo presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, al inicio de esta Legislatura, corrió (despidió) al entonces Oficial Mayor. Miguel Chávez Valencia “y a todo el personal que depende de él”, diría en aquél entonces.

Pero vamos por partes…

Primero hablemos de los pleitos que se están dando en Movimiento Ciudadano, donde ya no se puede ocultar el rompimiento que existe entre el coordinador de la comisión operativa estatal Leoncio Morán Sánchez y su diputada Leticia Zepeda, aunque ambos se nieguen a reconocerlo, pero que en los hechos ya cada uno anda volando por su lado.

La semana pasada Leoncio Morán Sánchez, dio a conocer la propuesta electoral de MC, y al preguntarle si la llevarían al Congreso a través de su diputada, dijo que no, sino que se entregaría a los 25 diputados, pidiéndoles que la hicieran suya.

Bueno pues ahora la diputada Leticia Zepeda Mesina, diputada única de Movimiento Ciudadano, convocó a rueda de prensa para dar a conocer su iniciativa de propuesta electoral, al preguntarle si sería complementaria de la dada a conocer por el dirigente de su partido, con todas las letras dijo que desconocía totalmente la propuesta del que aún es su partido Movimiento Ciudadano

La diputada Zepeda Mesina, dijo que desconocía la propuesta de reforma electoral del Partido Movimiento Social, aduciendo que “a mí no me han hecho llegar nada, ni me han buscado para que la presente (en el Congreso). La desconozco”.

Al insistirle si su propuesta era adicional o complementaria de la que dio a conocer el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, la legisladora Zepeda Mesina afirmó que “a mí no me han hecho llegar nada ni me han buscado para que la presente. Lo que sí puedo decir es que esta propuesta (la de ella), está consensuada, relacionada con lo que Movimiento Ciudadano a nivel nacional está proponiendo”.

Luego se fue contra los diputados…”poco trabajan”

Pero después al preguntarle si ella también propondría que se redujera el número de legisladores, sacó de su corazoncito todo lo que traía atotado, señalando que más que presentar una iniciativa para reducir el número de diputados en el Congreso del Estado, de lo que la gente se queja “es que los diputados no trabajamos; la gente no nos dice que somos muchos los diputados, sino que no se tienen los resultados que se deben de obtener como ciudadanos que son, no tienen un resultado efectivo por el pago que se nos hace a nosotros de la dieta”.

Ante eso la diputada de Movimiento Ciudadano dio la razón a lo que la gente dice, e indicó que presentará una iniciativa de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, “a fin de que los diputados se apliquen en su trabajo diario, que las comisiones trabajen, que por lo menos haya dos sesiones de trabajo en el pleno por semana”.

Dijo que en su iniciativa propondrá que las comisiones estén en permanente contacto con los diferentes entes para consensar todas las iniciativas. “Tenemos muchísimas iniciativas ahí atoradas, que no se sacan al pleno, porque no han sido realmente trabajadas, porque las comisiones, la verdad es que ustedes lo ven, poco trabajan”.

Y fue más allá: “necesitamos poner en el reglamento que las comisiones efectivamente se encuentren aquí, que sesionen por lo menos cada quince días, ya no digamos cada semana, pero sí que sesionen efectivamente y que haya una memoria de ese trabajo, que los ciudadanos inclusive puedan estar al pendiente de esas sesiones y de ser necesario puedan participar”.

Insistió que más que reducir el número de diputados, es el trabajo del legislador el que se tiene que acotar y eso va en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Coincidió con aquellas voces que señalan que hay legisladores que en lo que va de la legislatura apenas han presentado una iniciativa, entonces “eso lo vamos a plantear dentro de lo que es la Ley Orgánica del Legislativo”.

Se deben de unir todas las comisiones, porque éstas, todas, tienen un por qué y un para qué fueron creadas, sin embargo los temas no están siendo atendidos por los diputados, es lo que podemos observar.

Es necesario entonces, acortar en el lugar que corresponde, ese trabajo y que los diputados puedan rendir cuentas claras, e incluso poner que deben hacer un informe bimestral de las acciones que hicieron, es necesario.

“La verdad lo que observo es que tenemos muchas iniciativas que han sido presentadas y que no han sido trabajadas por las comisiones. Hay diputados que difícilmente han presentado una iniciativa y no hay ninguna penalización al respecto, ni siquiera en forma simbólica, y tampoco está plasmado, hay que decirlo con claridad, en la Ley Orgánica”, señaló Zepeda Mesina.

Incluso Leticia Zepeda, dijo que a todos los humanos “lo que más nos duele es el bolsillo, entonces si no se sesiona, no rindes cuentas sobre tu comisión, no presentas ninguna iniciativa, si no se ve un trabajo legislativo efectivo, yo creo que sí debería de haber un descuento en la dieta, por incumplimiento de trabajo”.

Y anticipaba que en breve entregará la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y poner a trabajar a todos los diputados…

La disculpa…

Hay que señalar que este jueves el Congreso volvió a registrar poco más de la mitad de su cupo, pues por un lado acudieron los liberales, para que a través del diputado Federico Rangel se presentara un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados, que el 21 de marzo, fecha del natalicio del Benemérito de las Américas, sea festivo, y no como ocurre actualmente que cada tercer lunes del mes de marzo se “celebre” el natalicio de Benito Juárez.

Pero a ese grupo de liberales se empezaron a unir los de ¿Cómo Vamos? Colima, que aunque esta vez movilizaron menos gente si acudió poco más de medio centenar, encabezados por su presidente José Zarco Quintero, así como por su secretario, Guillermo Brun y por Mario Moncada, de la Coparmex.

Como llegaron aproximadamente a las 10:30 horas y la sesión no inició puntual, tuvieron oportunidad de platicar con Leticia Zepeda, que estaba en su curul esperando el inicio de la sesión, y les dio el pitazo de que habían bajado del orden del día el dictamen de reformas a la Ley de Hacienda del Estado.

Los empresarios de inmediato se movilizaron y para que vieran quién tiene el poder, las empresas y el dinero, en cuanto supieron que no se abordaría su tema en la sesión mandaron elaborar una lona con la leyenda “Nos retiramos, ¡LOS DIPUTADOS NO CUMPLIERON!”.

Platicando entre ellos, dando una que otra entrevista a los representantes de los medios, los empresarios insistían en que los diputados deben no solo sacar ya el dictamen de reformas a la Ley de Hacienda del Estado, sino hacerlo de manera favorable que les permita acceder a los recursos que debieran pagar los empresarios del Impuesto Sobre la Nómina, que se los den a ¿Cómo Vamos? Colima y con ello estar en condiciones de poder fiscalizar al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, que firmaron el compromiso

A las 12:26 horas, luego de tres llamados previos por parte del presidente de la mesa directiva del Congreso, J. Guadalupe Benavides, para que los diputados tomaran sus lugares en el recinto, por fin abrió la sesión, pidiendo disculpas: “Una disculpa por iniciar una hora 30 minutos de retraso, por respeto al auditorio, al mismo Congreso, agradezco a las y los diputados que están presentes desde la hora oportunamente convocados”, diría Benavides Florián, al arrancar los trabajos de la sesión.

Se lee el orden del día y los empresarios corroboran que no se abordará el tema que tanto han estado insistiendo, y es que ellos daban por hecho de que sí se trataría en la sesión de ese jueves, por eso hubo algunos que se acercaron a los legisladores para decirles “nos vamos porque ustedes no cumplieron su palabra”.

Los empresarios estaban molestos, se veía en su rostro y es que les urgen que salga ya a la discusión del pleno la iniciativa de reforma del artículo 41 U-BIS de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.

Los empresarios que habían comenzado a llegar desde las 10:30 horas, y fue hasta después de las 12:30 horas, cuando confirmaron la decisión del Congreso de no incluir el dictamen que esperaban, empezaron a movilizarse para abandonar el recinto.

Antes de dejar el recinto Guillermo Brun Solórzano, empezó a desplegar una lona con esa leyenda de “Nos retiramos, ¡LOS DIPUTADOS NO CUMPLIERON!”, querían dejar patente el incumplimiento de los legisladores por debatir esta iniciativa, que los medios tomaran sus placas, ellos hicieron lo propio, tomaron fotografías para empezar a difundirlas a través de las distintas redes sociales, y señalaban que ya analizarán qué medidas van a tomar “pero nos vemos en el 2018”, advertían algunos…

Los enojos de Martha… Legislatura de palo

Mientras los empresarios se tomaban fotos y daban entrevistas a través de Guillermo Brun, en el pleno la sesión continuaba y cuando se ponía a consideración la síntesis de comunicaciones, subió la ex coordinadora del PAN, Martha Leticia Sosa Govea, para solicitar “se nos entregue a la diputada Norma (Padilla Velasco) y a su servidora copia de las iniciativas correspondiente a los puntos 21 y 22 que aparecen en la síntesis”.

Aquí el presidente de la mesa directiva J. Guadalupe Benavides, instruyó a la Secretaría dar trámite a la petición de la diputada Sosa Govea, luego se ponía a votación y se aprobaba por unanimidad.

Se desarrolló la sesión y llegó a Asuntos Generales, donde Martha Sosa, se inscribió para participar con tres asuntos, el primero para plantear una iniciativa para proteger a las menores de 14 años que sean embarazadas y se apliquen sanciones.

El segundo era para hacer un exhorto a la Comisionada presidenta del INFOCOL, y como el coordinador del grupo parlamentario del PRI, subió a decirle que no había los argumentos para aprobar ese exhorto ya que aún no se cumplen los plazos fijados por ley, ahí fue cuando de plano estalló la diputada manzanillense.

Primero dijo que ésta parecía una legislatura de palo, después acusó al Director de Procesos Legislativo, de “haber hecho llegar información al propio INFOCOL para decirles que pretendía hacer un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta comisionada que hiciera su trabajo, es lo que estamos haciendo, en todo caso que ella venga y conteste todo lo que usted vino a decirnos aquí, diputado (refiriéndose a Federico Rangel)”.

“Que si ella tiene elementos de juicio que desvirtúen la llamada de atención lo tiene que decir, pero no de aquí de Procesos Legislativos, hicieron la llamada a la presidenta y a los comisionados para que empezaran a mover sus comunicaciones y les advirtieran de lo que venía. ¡Qué pena!, ¡qué poco profesionalismo!, ¡qué nulo profesionalismo! se tiene por parte del licenciado Juan Pablo y de su equipo de trabajo”, expresaba Martha Sosa

La ex coordinadora del PAN estaba enojada, fuera de sí y seguía reclamando: “hace un rato, desde que se leyó aquí la síntesis de comunicaciones pedimos una información y es hora que no nos dan la información a la diputada Norma (Padilla) y a mí. Y todavía la mandamos pedir y nos dicen “…es que la tiene el oficial mayor, yo no la tengo”, ¡ah caray!, cómo es que hacen la síntesis de comunicaciones recibidas si no tienen en sus manos (los documentos) para poder acreditarlo”.

La diputada manzanillense estaba enojada y prácticamente gritaba desde la tribuna: “¿de qué se trata? ¿De colusión de funcionarios?, có-mo es po-si-ble que recurran a estas estrategias… ustedes podrán rechazar este punto de acuerdo… ¡pero ya vendrá la presidenta el próximo año!”, retaba Sosa Govea.

Después el coordinador de los diputados priístas Federico Rangel subió a tribuna a decirle que era fácil “lanzar epítetos y sentirnos lo impolutos, y decirle que no hay una legislatura de palo aquí” y luego recordaba la frase de Benito Juárez “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”, frase expresada el 15 de julio de 1867 al triunfo de la República, cuando los conservadores y el imperio de Maximiliano Habsburgo.

“Yo creo que el respeto es fundamental, sobre todo en la práctica legislativa y en la vida cotidiana. No hay legislatura de palo, somos gente que actúa en consonancia con ideales y con visión y qué mal también que en un momento dado se impute a un funcionario una responsabilidad de esa forma. Yo creo que hay que tener los elementos suficientes para hacer un comentario de esa naturaleza”, dijo Rangel Lozano.

Pero Martha estaba enojada…

Como se sometió a votación y apenas logró 9 votos, se desechó el punto de acuerdo planteado por Martha Sosa, a quien aún le quedaba un tema más, y volvió a la carga.

“Recojo mi documento y le pido al Oficial Mayor que regrese el correo electrónico que se le envió, electrónicamente con la versión de que contestamos el punto de acuerdo correspondiente, ahí está la prueba de que tuvieron la información e hicieron uso indebido de ella.

“Finalmente voy a entregar a los secretarios de la mesa directiva el siguiente oficio: La suscrita y los demás integrantes del Partido Acción Nacional, hacemos del conocimiento de esta asamblea, de lo siguiente:

“En la presente sesión se solicitó a las 12:30 horas al Director de Procesos Legislativos de este Congreso, para que nos proporcionara una copia de dos de los documentos enunciados en la correspondiente síntesis de comunicaciones y es el momento, han pasado casi cinco horas de la solicitud, que no se ha recibido dichos documentos, con el argumento de que el Oficial Mayor, solo le proporcionó al Director de Procesos Legislativos, el tema para ser incorporado a la síntesis de comunicaciones, mas no los documentos que estos lo integran”.

Sosa Govea estaba fúrica, y decía que con eso se demostraba “el poco profesionalismo del Director de Procesos Legislativos, Lic. Juan Pablo Carrazco Fernández, elabora su trabajo. Que no es posible que entreguen una síntesis de comunicaciones, cuando no tiene los documentos que le dan soporte a la misma”.

“No podemos estar recibiendo una síntesis de comunicaciones, donde no sabemos si el documento que la soporta existe o está descrita en el sentido que la contiene, pues al carecer de documento, no debería de estar enlistada, ni tampoco tendría por qué el Oficial Mayor, obstruir el trabajo de esta Dirección de Procesos Legislativos”, decía Martha Sosa.

Y enseguida señalaba que en esa tesitura, solicitaba al presidente de la comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que ponga orden y se consideren los trabajos legislativos con más profesionalismo, respeto y orden.

Martha Sosa le pedía a Nicolás Contreras, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno, instruir al Oficial Mayor, Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, aplique las sanciones al personal de este Congreso y se le imponga un extrañamiento verbal y escrito al Director de Procesos Legislativos, por no cumplir con las funciones que tienen conferidas en el reglamento de la Ley Orgánica”.

La ex coordinadora del PAN estaba enojada y quería ver correr sangre, por eso nunca reparó que cuando ella pidió los documentos al presidente de la mesa directiva, J. Guadalupe Benavides, instruyó a la Secretaría “dar trámite a la petición”, y creo que los secretarios cumplen las encomiendas una vez que concluye la sesión.

Creo que la diputada Sosa, si hubiera solicitado que a través del Oficial Mayor, en ese mismo momento les entregaran los documentos, ahí hubiera sido la cosa distinta, pero no, me quedó la impresión que la Diputada Sosa Govea, tiene algo que quiere cobrarle al director de Procesos Legislativos, y esto solo fue el pretexto.

Para cerrar…

**Déjeme comentarle que este lunes a partir de las 8:30 horas habrá la ceremonia mensual del Congreso del Estado; debió haberse celebrado el pasado lunes 1 de mayo, pero como fue inhábil, será hasta hoy cuando se realice la ceremonia cívica… ya le platicaré cómo se pone, y cuántos diputados acuden.

**Le comento también que hoy a las 10:00 horas los diputados Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala, de la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, ofrecerán rueda de prensa en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”.

**A las 11:00 horas allá en la Casa Ciudadana, sede del Partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán también ofrecerá rueda de prensa, ya le diré que temas abordó.

Finalmente para concluir comentarle que esta tarde a partir de las 18:00 horas, en el Salón Gobernadores, de Palacio de Gobierno, se iniciarán los trabajos para la conformación de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, que es algo por lo que hemos venido luchando quienes conformamos el gremio periodístico organizado del estado.

Y para cerrar la columna solamente decirle que el pasado miércoles 3 de Mayo, por primera vez, los periodistas del estado, celebramos el Día Estatal del Periodista, siendo la primera ocasión que lo hicimos luego de que el Congreso del Estado, aprobó el decreto 221 el 8 de diciembre de 2016.

