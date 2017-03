Rechazan acusaciones de nepotismo en el ISSSTE

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El responsable de Recursos Humanos de la delegación del Issste, Omar Castillo Galindo, rechazó las acusaciones de un trabajador de la dependencia en el sentido de que se han contratado familiares en la institución.

A continuación se trascribe el comunicado del ISSSTE:

Respecto a lo señalado por el trabajador Guillermo León Mejía a diversos medios de comunicación, queda claro que no hay mucho que explicar, pues en sus mismas declaraciones, el da constancia que los órganos internos del ISSSTE no han encontrado ninguna irregularidad en el desempeño de nuestras funciones; mas sin embargo si me interesa mucho precisar en algunos preceptos:

1.- El trabajador sindicalizado Guillermo León Mejía se encuentra en una situación laboral de manera “voluntaria” con licencia sin goce de sueldo. A lo que tiene derecho todo trabajador de base como lo marca el artículo 53 de las condiciones generales de trabajo.

2.- Son falsas las afirmaciones de nepotismo supuestamente existente por parte de la autoridad, señalando en este caso a un servidor, pues quien funge como director de la Clínica Miguel Trejo Ochoa, Héctor Manuel Galindo Vázquez, es un trabajador con 17 años de antigüedad y con quien no tengo ningún lazo consanguíneo familiar. En el caso de lo que señala respecto a mi esposo, es importante señalar que el puesto que el desempeña es por honorarios y corresponde al área desconcentrada de FOVISSSTE, donde yo no tomo decisiones de contratación; respecto a mi hermana, Nora Ivette Castillo Galindo, su contratación como personal de confianza es decisión exclusiva y como único facultado para contratar el delegado; en el caso de mi cuñada, María Gabriela Arguelles Muñoz, ella es trabajadora del ISSSTE desde antes de que tuviéramos una relación familiar de segundo grado.

3.- En el caso del trabajador de confianza, Josué Ceja Salcedo, es importante precisar que él no tiene absolutamente nada que ver en los temas de contratación de personal; su hermano Leonardo David Ceja Salcedo logro un espacio de confianza por cuestiones de meritologia por contar con maestría en geriatría; su tío, Jaime Enrique Ceja Cuevas, director de la Clínica del ISSSTE de Manzanillo, es un trabajador de base con más de 25 años de servicio; y el caso de su mamá, es importe decir que es una persona jubilada y que no existe actualmente ninguna relación laboral con la institución.

3.- Respecto a lo que señala de la adquisición de mobiliario para oficinas delegacionales, es necesario precisar que fue un logro importante hecho por la gestión que encabeza el doctor Villa Godínez, pues no se había modernizado desde hacía más de 20 años y con ello, los trabajadores pueden desempeñar mejor sus labores en áreas cómodas y confortables. Cabe resaltar que dicha adquisición se realizó apegada a la normativa interna. Los muebles anteriores, los que aun podían ser reutilizables, fueron dados en comodato a los sindicatos y asociaciones de jubilados y pensionados de la institución.

4.- Las opiniones que vierte respecto el pésimo actuar de la directiva sindical sección 12 del ISSSTE, son apreciaciones personales, las cuales, nosotros como autoridad, somos respetuosos de la vida sindical interna de los trabajadores.

