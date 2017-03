¿Qué pasó en el HRU?…

“DESDE LA CURUL 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Este martes se desarrolló la comparecencia-reunión de trabajo del Secretario de Salud del Estado, doctor Ignacio Federico Villarreal Ruiz, del Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega Pizano, y de la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano Pérez, ante los diputados de la Quincuagésimo Octava Legislatura Local, la cita era para que los funcionarios explicaran a los legisladores las causas del desabasto de materiales de curación y medicamentos que orillaron a que el nosocomio dejara de funcionarios en los servicios de consulta externa y cirugías programadas, durante los días 15 y 16 del presente mes.

Yo no sé si los diputados quedaron satisfechos con la explicación que dio sobre todo el titular de Salud en el Estado, que si bien en descargo de su responsabilidad es que apenas está por cumplir un par de meses en el estado, pero como que quedó a deber.

Pero lo peor es que me dio la impresión de que la mayoría de nuestros diputados, citaron al funcionario más bien para enterarse de lo que había sucedido en el Hospital Regional Universitario, y no tanto para cuestionarlo sobre las causas y motivos por las cuales el nosocomio llegó a suspender sus servicios un par de días, porque la verdad sea dicha, como coloquialmente se dice, en el hospital no había ni en dónde caer muerto.

El Secretario de Salud, que por cierto ahora sí ya no me queda duda de que le tiene una tirria a los comunicadores, como no tiene usted una idea, a grado tal que al terminar la comparecencia huyó prácticamente corriendo del edificio del Congreso el Estado, para no conceder ni siquiera un minuto a los periodistas, seguido a paso veloz por el grupo de colaboradores del que se hizo acompañar a la reunión con los diputados, allá él.

Bueno pues el funcionario se aventó una exposición inicial de 14 minutos donde les dijo a los diputados lo que quiso, los mareó con cifras y que cuando dio los números en los que los diputados debieron haber cuestionado, les pasó de noche.

Por ejemplo como cuando el Secretario de Salud dijo que las principales causas de mortalidad dentro del HRU, son “algunas afecciones originadas en el período perinatal, cuestiones generalmente congénitas y que se presentan en todos los hospitales del mundo”, que pudiera ser cierto, pero no dijo que tan solo el año anterior hubo 504 defunciones por esa causa.

También omitió señalar que hubo 401 abortos tan solo en el HRU, sin que hubiera existido una explicación al respecto; dijo que otras causas de mortalidad fueron provocadas por “enfermedades del corazón, enfermedades cerebro-vasculares, que son los padecimientos que actualmente tiene la modernidad”.

El funcionario omitió decir que en 2016 se registraron un mil 957 casos de parto único espontáneo; y un mil 379 causas obstétricas directas (que no sé a qué se refiera eso, pero está entre las causas de mortalidad).

Tampoco dijo que se registraron un mil 046 defunciones por “traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causa externa”.

No había ni torundas… “pero no estuvo en riesgo la salud”

En su exposición el doctor Villaseñor Ruiz, si tuvo que decir que el Hospital Regional Universitario tuvo que cerrar el servicio de medicina externa y el servicio de cirugías programadas, porque llegó el momento donde se quedaron sin jeringas, normogoteros, guantes, cubrebocas, gorros y botas desechables para quirófano, vendas elásticas y enyesadas, soluciones antisépticas, agujas hipodérmicas y para bloqueo epidural y subdural, etanol y torundas.

Según el Secretario de Salud, fueron la falta de esos materiales de curación los que provocaron la suspensión durante 48 horas de los servicios de consulta externa y cirugía programada, “pero en ningún momento estuvo en riesgo la salud ni la vida de los consultantes. En ningún momento se suspendieron los servicios de urgencias, ni los servicios de hospitalización”… ¡ah bueno!

Y eso fue lo que se atrevió a decir, porque en la reunión que sostuvo el titular de Salud con los médicos, enfermeras, personal administrativo y de servicios el día 15 de marzo, en el auditorio del Hospital Regional Universitario, donde le informaron que habían tomado la decisión de cerrar los servicios de consulta externa para no atender a la población, por no haber materiales de curación, los médicos cirujanos, le dijeron que no contaban con medicamentos coagulantes; le expusieron que no tenían ni grapas que necesitan en algunas intervenciones quirúrgicas.

O los enfermeros y enfermeras que le dijeron que las sillas de ruedas que utilizan para movilizar a los enfermos dentro del nosocomio la mayoría no sirven; y que la mayoría de colchones, ya se les acabó la vida útil desde hace mucho tiempo; o que las camillas ya no les sirven las ruedas, o que los ventiladores ya dieron lo que tenían que dar.

Eso sí, el funcionario reconoció que el Hospital Regional Universitario tiene un rezago en el mantenimiento de sus instalaciones el cual proviene de los últimos años.

¿Por qué no había materiales ni medicamentos?…

Ahora ¿cuáles fueron las causas que provocaron el desabasto? si se informó que la Secretaría de Salud, tiene autorizado poco más de 168 millones de pesos para medicamentos y para material de curación, para todas las unidades de salud, alrededor del 24% de ese presupuesto se lo lleva el Hospital Regional, después las jurisdicciones y los demás hospitales que maneja.

Bueno pues resulta que la Secretaría de Salud participaba en las compras consolidadas con el IMSS, para lograr ahorros y economías y que eso les permitía surtir a las unidades del estado con oportunidad, destacando que para este año se tienen previstos 42 millones de pesos en la compra consolidada y 26 millones de pesos en la adquisición de materiales de curación.

Y lo que no se dijo es que ya no se realizaron esas compras consolidados, por todo lo que se le debe al Seguro Social, por eso fue que este año no se entró a las compras consolidadas con el IMSS en material de curación.

Eso obligó a la Secretaría de Salud a sacar una licitación nacional, publicada hace apenas dos sábados (posterior a que el Hospital dejó de prestar algunos servicios) y estará por concluirse en los primeros días de abril, de acuerdo a los procesos de ley, para poder tener las adjudicaciones y empezar hasta entonces a resurtir hospitales.

Esa falta de materiales obligó a las autoridades de la Secretaría de Salud a realizar una compra inmediata de materiales y que aún se sigue surtiendo el material de curación en el afán de resolver el problema que se presentó en el Hospital Regional

El funcionario dijo a los legisladores que en esta ocasión iban a enfrentar una problemática no usual en el HRU, debido a un retraso en la salida de la licitación, retraso que bien podría ser explicado con un ajuste en los mecanismos que se realizan, buscando evitar compras que no se pudieran justificar plenamente con procedimientos jurídicos, normativos y administrativos que la ley los obliga a trabajar.

Otras estadísticas y rezagos…

Entre otras estadísticas que manejó el funcionario, el Hospital Regional Universitario el año anterior, está que registró egresos hospitalarios anuales que superan las diez mil personas, siendo la primera causa, la atención de partos, destacando que en 2016, se registraron 2 mil 222 nacimientos.

Se atendieron más de 26 mil urgencias en el año y hubo casi tres mil procedimientos quirúrgicos, y tan solo el año anterior se ofrecieron 60 mil 664 consultas médicas, más los estudios radiológicos y de laboratorio que rebasaron los 70 mil procedimientos.

Se explicó que el Hospital Regional Universitario tiene un gasto anual de aproximadamente 407 millones de pesos, destacando que de esa cifra, el 75% se destina al pago de la nómina de los aproximadamente 300 trabajadores que prestan sus servicios en el HRU, y que representa una cifra aproximada de 300 millones de pesos y el resto se utiliza en su base de operación que pueden ser la adquisición de bienes, la adquisición de insumos y el pago de artículos para el mantenimiento y poder proveer adecuadamente el hospital.

Durante la comparecencia, el Secretario de Salud, reconoció que el HRU, tiene otros rezagos, como es en los sistemas de control del hospital, –de los hospitales en general–, y existe también la necesidad de hacer una revisión profunda a los almacenes, de tal manera que se puedan encontrar las áreas de oportunidad o bien corregir aquellas situaciones que se están enfrentando y que le permitiría a la Secretaría detectar a tiempo alguna situación que se fuera presentando

Los adeudos de la Secretaría…

En la comparecencia el titular de Salud, a pregunta de los legisladores, reportó que hasta el 31 de diciembre del año 2016, tenía un adeudo a proveedores por 163 millones de pesos, el cual abarca los de años anteriores, deuda que se dijo ha venido regularizando, en tanto que las adquisiciones de este año, se están cubriendo en el lapso que dura solamente la tramitación de la facturación.

MAM dejó de aportar al HRU

En la comparecencia, el Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, se refirió a los recursos que se han estado entregando a la Secretaría de Salud, señalando que en la administración que encabezó Mario Anguiano Moreno se castigó al Hospital Regional Universitario.

De acuerdo a la información que se proporcionó, en 2014 el Gobierno del Estado transfirió a la Secretaría de Salud como gasto corriente, 64.9 millones de pesos; en 2015, transfirió solamente 19.55 millones; y en 2016, ya en la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, se transfirieron 108.7 millones de pesos.

El Secretario de Planeación y Finanzas, dijo que por más que se quiera buscar en el año pasado, se invirtió más en ese sector, eso porque se conocían las necesidades que tenía la Secretaría, no solamente el HRU, que es quizá el que mayor demanda tenga, pero también se tiene hospital en Tecomán, en Manzanillo, se tienen clínicas, entonces el apoyo que está brindando la administración a este sector, es muy claro.

Respecto al presupuesto de 2017, el presupuesto original eran solamente 60 millones de pesos, para pagar una parte de salarios, pero al ver las necesidades que tiene la Secretaría, se hizo un esfuerzo y se aportó con mayor cantidad para la Secretaría de Salud.

El presupuesto para este año asciende mil 684 millones de pesos, destacando que la parte estatal que lo compone no tuvo reducción respecto al año 2016, lo que se redujo fue el componente federal.

Las Auditorías de la Contraloría…

Por lo que respecta a Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Estado, indicó que se está tratando de componer las cosas en cuanto a los procesos, pues reconoció que “se venían haciendo de una manera un poquito irregular; y por instrucciones del gobernador, se creó una contraloría específicamente que le diera seguimiento a toda la reorganización administrativa de Secretaría de Salud”.

Manifestó que la Contraloría General, coadyuvando con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, realiza revisiones a las observaciones del año 2015, esto para evitar tener que devolver recursos a la Federación.

Respecto a las observaciones que no tengan posibilidad de ser solventadas, dijo que la Contraloría General ha iniciado procesos administrativos hasta llegar a sus últimas consecuencias.

Catalina Solano indicó que en Colima se tienen iniciadas cinco auditorías por la Secretaría de la Función Pública y diez por la Auditoría Superior de la Federación, mientras que 15 son las que la

Contraloría General del Estado tiene en proceso de revisión.

Explicó que del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), se tienen 12 observaciones y 12 inicios de procedimiento de responsabilidad administrativa; mientras que de ese mismo Acuerdo, pero por conceptos de obras públicas y proyectos, se tienen 10 observaciones, con cinco inicios de procedimiento de responsabilidad.

En toda la información que estuvo proporcionado la Contralora General del Estado, los diputados quedaron pasmados, pues no supieron reaccionar para realizar las preguntas acerca de qué funcionarios eran los involucrados, a quienes se les están fincando procedimientos administrativos, en fin, que como ha ocurrido en otras comparecencias, los diputados prácticamente va a escuchar y a hacer algún comentario sobre algo específico que les interesa, pero no reaccionan al momento que se está dando la información, por lo que muchas cosas se quedan en el aire, o como decimos los periodistas, se quedan en el tintero.

Algo que dijo la Contralora, fue que el problema que se vivió en el Hospital Regional Universitario, en gran parte fue en lo económico, que limitó a que se pudiera realizar el surtimiento de los medicamentos.

Más o menos así fue la comparecencia, que hay que decirlo, les fue muy bien a los funcionarios, porque para la gravedad del problema que se tuvo, los diputados los trataron con algodones…

Para cerrar…Una muerte que no debió ocurrir…

Definitivamente lo que va de esta semana, realmente es para olvidarse de ella, por la serie de eventos adversos que de una u otra manera han conmocionado a los colimenses.

Por un lado se dio el lamentabilísimo caso de la estudiante de la escuela secundaria “Enrique Corona Morfín”, que falleció apenas este martes.

De acuerdo a lo que se ha dicho fueron causas externas, manejándose tres puntos principales

“1.- Ante el reporte de lo que había ocurrido en dicho plantel, personal de la Procuraduría de Justicia del Estado, llevó a cabo una investigación en el lugar, mediante la cual se pudieron descartar causas externas o hechos violentos que le hubieran provocado el deterioro de la salud y posteriormente la muerte”.

“2.- De acuerdo al certificado expedido por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la menor falleció a consecuencia de una aneurisma cerebral causada por un problema congénito, según la explicación de los especialistas en neurocirugía”.

“3.- Dicho diagnóstico de los médicos señala en términos técnicos que la razón del deceso de la adolescente, es una hipertensión intracraneal, hemorragia cerebelosa y ruptura de aneurisma, situación que pudo haber ocurrido en cualquier momento de su vida, por tratarse de un mal congénito”.

Este tipo de hechos no deben volver a presentarse en ninguna institución educativa, sea del nivel que sea. A sus familiares les presento mis sentidas condolencias. A las autoridades, que esto sirva de experiencia para que instauren de inmediato un programa para que se verifique el estado de salud de todos los alumnos, ahí está mi propuesta.

¿Un desafío al estado…?

Por otra parte solo comentar de manera muy breve el asunto de los al menos 10 muertos localizados precisamente ayer allá por la “Barranca del Muerto”, en la zona limítrofe de Colima y Jalisco.

Dirán lo que quieran pero para mí este fue un mensaje muy claro ¿para quién?, no sé, pero me dejó la impresión de que es un desafío de los grupos delincuenciales hacia la autoridad.

¿Para cuál?, tampoco lo sé, si era para los de Jalisco, o si era para los de Colima, o si era para el Secretario de Gobernación que ayer estuvo en Manzanillo.

Las versiones son encontradas, y algunas muy poco creíbles, como esas de que eran osamentas con más de mes y medio de haber ocurrido los hechos y van los agentes de la policía y señalan sitios donde al parecer se localizaron casquillos de cartuchos percutidos… cómo que no encaja la historia ¿verdad?.

**Yo solo quiero concluir diciendo que hoy habrá sesión solemne en el Congreso del Estado, para entregar las preseas a las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. El evento está convocado a las 12:00 horas en el salón de sesiones del Palacio de Legislativo.

**También le informo que este viernes habrá sesión extraordinaria, a partir de las 11:00 horas, para entre otras cosas elegir a la mesa directiva que entrará en funciones a partir de este sábado 1 de abril, fecha en que se instalará el segundo período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

Yo por hoy hasta aquí le dejo, ya le comentaré “Desde la Curul 26” cómo se siguen dando las cosas.

