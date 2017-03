Por temporada de cuaresma disminuye la venta de carne en Tecomán

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Para los tablajeros del municipio, en estas fechas caen las ventas de carne debido a que las familias católicas hacen vigilia y evitan el consumo de carne; señaló el presidente de la Unión de Tablajeros, Carlos Íñiguez.

A diferencia de fin de año, donde se elevó la venta de este producto, en esta temporada de cuaresma la venta de carne disminuye de manera considerable porque la gente se abstiene de consumirla.

En otro tema, Carlos Íñiguez aclaró que la carne que se consume en el municipio está limpia de clembuterol y es de calidad; segura para consumo humano.

“Sí hubo casos hace muchos años, hubo problemas con algunos establecimientos, pero actualmente no se tiene ningún tipo de este problema. Y es que en el Estado ya se tiene bien controlada esa situación, porque todo el ganado que entra tiene ciertos requisitos y que si no se cumplen no se otorgan los permisos para su ingreso”, aclaró.

Comentarios

Comentarios