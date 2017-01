Por austeridad, el IEE elimina secretarios, choferes y asesores

Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) dejarán de contar con asesores jurídicos y choferes, además de que se redujeron los gastos de representación, es decir, vales de gasolina, viajes y comidas en restaurantes.

A través de un comunicación, la institución dio a conocer que están conscientes “de la coyuntura histórica difícil y compleja por la que atraviesa el país, que afecta la economía de millones de familias, se ha venido sumando a los esfuerzos institucionales por hacer un uso responsable del gasto público”.

Por ello, se tomaron medidas que permitan optimizar los recursos públicos de que dispone el Instituto, ejecutando el uso del gasto con una serie de medidas de austeridad “en solidaridad con el sentir de la sociedad a la cual pertenecemos”.

El Consejo General del IEE había proyectado un Presupuesto de Egresos por la cantidad de 67 millones 56 mil pesos, mismo que fue reducido considerablemente por el Congreso del Estado a 46 millones 903 mil pesos.

“Por lo que la reducción del 48.41% pone en riesgo la totalidad de los trabajos y actividades de esta Institución, y en consecuencia el inicio del Proceso Electoral, que por ley comienza en el mes de octubre”.

En razón de lo anterior, en el organismo electoral “se hicieron una serie de ajustes que impactan a distintos rubros, siendo uno de ellos la contratación de personal eventual, es decir se rescindió de personal que estaba adscrito a la Presidencia del Instituto, por lo que actualmente no se cuenta con asesores jurídicos, secretaria particular, ni chofer; de igual forma hasta el momento ningún Consejero Electoral tiene asesor asignado. Los gastos de representación se redujeron en un 90%; sin embargo, hasta este momento no se está haciendo uso del 10% restante”.

También hubo disminución en las partidas tales como servicios personales, pasajes aéreos, terrestres y viáticos nacionales, en un 20, 60 y 28 por ciento, respectivamente, “considerando lo mínimo indispensable para las comisiones necesarias e indispensables para la operatividad del Instituto”.

Con respecto a la partida de combustibles, lubricantes y aditivos se redujo en un 15%; en servicios informáticos, se disminuyó su gasto a un 50%, prescindiendo así de varios servicios de esta materia “en general se está haciendo una reducción en los costos operativos del Instituto tales como servicios generales, material de oficina, entre otros”.

Tampoco se construirán dos cubículos proyectados para las labores del Instituto. “El Instituto Electoral del Estado reitera su solidaridad para con todas las familias colimenses. Sabedor de su fundamental papel en la consolidación de nuestra democracia, seguimos trabajando arduamente, sin ser ajenos a la problemática social que aqueja a México”.

Comentarios

Comentarios