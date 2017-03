Peralta apoya propuesta de SHCP de reforzar recaudación de impuesto predial

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, respaldó la propuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, de reforzar el cobro al impuesto predial para que ayuntamientos sean autosuficientes y operen de manera independiente a los gobiernos estatales.

“Estoy de acuerdo y lo digo con conocimiento de causa de haber sido presidente municipal, definitivamente el potencial de recaudación del impuesto predial puede aumentar de manera significativa”.

Mencionó el mandatario colimense que el problema radica en “cómo hacerle” ya que, cuando fue edil de la capital, se recaudaba una tercera parte del 100 por ciento.

“Pero definitivamente seguimos abajo del potencial, muchos problemas a nivel de gobiernos locales se pueden resolver si se logra un mecanismo que permita recaudar de manera más eficiente el impuesto predial”.

El mandatario aseguró que está dispuesto a consultarlo con los alcaldes de Colima, ya que refirió, es un tema que les compete más a los gobiernos locales.

“Es de mi interés porque cuando los ayuntamientos tienen problemas financieros vienen a tocar la puerta al gobierno estatal y en la medida que ya no me pidan tanto recurso, también mejoraremos las finanzas públicas. Por eso se debe buscar un mecanismo que se garantice, se homogeneice, y de alguna manera se estabilicen las finanzas, no sólo de uno o dos municipios que han sido exitosos, sino de todos en general”.

Por otro lado, en torno a la situación ocurrida en el Hospital Regional Universitario, donde existieron paros por la falta de insumos, refirió que el titular de Salud, Ignacio Villaseñor, se reúne con personal del HRU para buscar solución y hacer las aclaraciones pertinentes.

Reconoció que esto se debe por la falta de recursos, pero también con el uso eficiente y honesto de los recursos considerando las limitaciones que se tienen y considerando las situaciones financieras que se presentan.

“Parte de la problemática tiene que ver con transparencia y honestidad en el manejo de los recursos. Tras la reunión, el secretario de Salud dará detalles no sólo de cómo encontrar solución satisfactoria, sino de las causas reales de la inconformidad”.

