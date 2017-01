Noche de protestas en aeropuertos de EEUU contra el veto a los refugiados musulmanes

COLIMANOTICIAS

EE.UU.- Las protestas que comenzaron el sábado por la tarde al conocerse la detención de algunos inmigrantes, con los documentos en regla, que viajaban a Estados Unidos procedentes de alguno de los países incluidos en la lista negra de la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, que veta la entrada temporal de inmigrantes y refugiados de siete países de Oriente Medio, continuaron durante toda la noche.

Con mensajes de solidaridad, pancartas y al grito de “así es como es la democracia en EEUU”, miles de personas protestaron en contra de la política migratoria de Trump introducida por decreto, que en las primeras horas causó el caos con la llegada a Estados Unidos de algunas personas que ya tenían visado y con la retención o cancelación del viaje de otras tantas en diferentes aeropuertos del mundo.

El presidente Trump reaccionó este domingo a las protestas reforzando su idea de fortalecer las fronteras y aumentar los procedimientos para escrutar a los inmigrantes y refugiados, con un mensaje de Twitterdesde su cuenta personal.

“Nuestro país necesitas fronteras más fuertes y escrutinio exhaustivo, AHORA. Miren lo que está pasando en toda Europa y, de hecho, el mundo es un desastre horrible”, escribió el mandatario.

Una de las protestas más sonadas fue la del Aeropuerto JFK de Nueva York donde 12 refugiados fueron detenidos el sábado, uno de ellos, Hameed Darweesh, de nacionalidad iraquí, ayudó a EEUU en la guerra. Hasta allí se desplazaron los congresistas Nydia Velázquez y Jerry Nadler, que rechazaron la medida de Trump.

Con gritos de “¡Déjenlos entrar!” se congregaron más de 2,000 personas a los que se sumaron caras conocidas como la actriz de Sex and the City, Cynthia Nixon, y el cineasta Michael Moore.

“Lo que Donald Trump hizo en las últimas 24 horas es repugnante y completamente antiestadounidense y estoy aquí para protestar”, explicó una de las participantes, Pamela French en declaraciones a The Associated Press.

Una de las más multitudinarias fue en el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma donde cerca de 3,000 manifestantes portaron carteles y cantaron “no hatred, no fear, immigrants are welcome here” (“Sin odio, sin miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí”) y “let them in” (“déjenlos entrar”) en una protesta el sábado por la noche que se alargó hasta las primeras horas del domingo.

