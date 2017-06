“No soy mujer, por eso no tengo días malos. Es la naturaleza de las cosas”: Putin

COLIMANOTICIAS

Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no tiene días malos porque no es una mujer, además de asegurar que no se bañaría a lado de un homosexual porque “preferiría no provocarlo”.

Las declaraciones del mandatario, que realizó en una entrevista para un documental dirigido por el cineasta Oliver Stone, lograron incomodar a más de uno por considerarlas “misóginas” y “homofóbicas”.

Bloomberg News dio a conocer estas declaraciones como parte de un adelanto al que tuvo acceso y explicó que Putin se refirió así a las mujeres y homosexuales para contestar preguntas específicas del cineasta.

“Yo no soy una mujer, por eso no tengo días malos. No quiero insultar a nadie, es la naturaleza de las cosas”, contestó cuando Stone le preguntó si tenía días complicados.

Asimismo, el cineasta le planteó una situación hipotética, refiriéndose a que si se ducharía junto a un ‘gay’ en un submarino, a lo que el mandatario respondió que “preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo”.

El documental, en el que Putin y Stone recorren Moscú en el auto del mandatario ruso, fue grabado en febrero y será transmitido la próxima semana en la cadena estadunidense NBC News.

Fuente: MILENIO

Comentarios

Comentarios