Mostrando músculo….

“Desde la Curul 26”

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez

Tal y como estaba previsto el pasado lunes la organización “¿Cómo Vamos?, Colima”, salió a mostrar su “músculo” y llenó la butaquería del recinto del Poder Legislativo, para que los diputados se dieran cuenta que los empresarios también saben, pueden y tener el poder para movilizar a sus gentes, a sus empleados, más cuando se trata de exigir recursos económicos.

Yo no sé cuántos de los 200 o 300 que asistieron al recinto legislativo, fueron realmente convencidos de que es necesario que el Congreso del Estado, apruebe la reforma al artículo 41 U BIS de la Ley de Hacienda, para que le permita a la organización ¿Cómo Vamos? Colima, acceder hasta a un 5% de los recursos que se captan del Impuesto Sobre la Nómina, supuestamente para realizar ellos, los patrones, los empresarios, una supervisión, mediante auditorías de la actuación del Gobierno del Estado en las áreas de Educación, Salud, Seguridad Pública, y Despacho del Ejecutivo, donde va incluido el aspecto del manejo de las Finanzas.

Y también realizar las acciones de fiscalización de las administraciones municipales que accedieron, firmándoles un documento a ¿Cómo Vamos? Colima, para que los fiscalicen en los mismos rubros que al Ejecutivo estatal.

¿Cuál es el argumento, del por qué ellos quieren auditar a la administración estatal y a los municipales, cuando no tienen sustento legal, ni ningún tipo de reconocimiento?, lo que han esgrimido los patrones no tiene paragón: “porque la gente no les tiene confianza a los entes que auditan al gobierno, ni nosotros tampoco”, dijeron.

Los empresarios saben que no tienen ningún sustento legal, lo que ellos están proponiendo o tratando de hacer, salvo el regresarse para sí los impuestos que ellos le entregan al gobierno; en consecuencia los 8, 10 o 12 millones anuales que les represente el 5 por ciento de los recursos del Impuesto Sobre la Nómina, a que pretenden ellos acceder sería dinero tirado a la basura.

Eso lo reconoce el propio empresario Guillermo Brun Solórzano, al preguntarle cómo actuarían si detectaran que l gobierno estatal o lis municipales están incurriendo en alguna irregularidad, “…lo haríamos público, esa sería la principal herramienta, la de publicar y denunciar por esa vía todo lo malo que encontremos y ya será responsabilidad de las autoridades que ellos lo retomen, pero si vemos que no lo hicieran, presentaríamos la denuncia como contraloría misma de manera directa”, destacó.

Así de claro está…. Solo haría la denuncia pública.

Desde esa manera de ver las cosas entonces sería como si los medios de comunicación exigieran que se les canalizaran recursos, a diario se publican informaciones sobre presuntos desvíos, malos manejos, etcétera, etcétera, y nunca pasa de la condena mediática y se ha reformado ninguna ley para que anualmente se les reparan equis cantidad de millones de pesos.

Entonces si no hay un sustento legal, ¿para qué diablos necesitamos que un organismo se lleve millones y millones de pesos?, que tanta falta le hacen a las administraciones estatal y municipales para surtir medicamentos, para alumbrado de calles y avenida, para empedrados, machuelos, introducción de servicios y fortalecer la seguridad.

Yo entiendo que hay un hartazgo de la sociedad y que se debieran modificar leyes, para hacer más expedita la aplicación e impartición de la justicia en aquellos casos donde se han denunciado, por únicos órganos autorizados para auditar y fiscalizar los recursos públicos…. Ahí sí a lo que se le debe invertir, no en crear otros membretes que succionen la ubre gubernamental.

A la vieja usanza…

Si usted hubiera acudido al Congreso del Estado, se habría dado cuenta de cómo movilizaron lista en mano a los trabajadores de negocios de vehículos, de instituciones educativas, –bueno hasta religiosas que dan clases en los colegios, tuvieron que asistir uy sabe qué, que también ellas tuvieron que firmar las listas de asistencia, con nombre, dirección y empresa o negocio pertenecían.

Hubiera visto como andaban circulando las listas, fila por fila y como en la parte posterior colocaron personas para saber quiénes solo habían firmado y se habían retirado, por eso es que a pesar del retraso de casi cuatro horas, un gran número de “convencidos” apoyadores de ¿Cómo Vamos? Colima, se quedaron hasta después de la cuatro de la tarde que concluyó la sesión y que fue hasta que ellos pidieron ser escuchados.

Hubo quienes llegamos a pensar que había sido una descortesía política de los legisladores, no haber declarado u receso para atender a esa gente y evitarles que se quedaran las horas y horas en el recinto, pero no, precisamente eso es lo que querían los patrones que sucediera, mostrarse de cuerpo entero.

Por eso aun cuando en la misma primera fila estuvieron Guillermo Brun Solórzano, José Zarco Quintero y Miguel Castro, éste representando a los empresarios de Manzanillo, nunca hicieron el intento de irse rápido….

Quizá les hubiera bastado haber guiñado el ojo a uno de sus diputados aliados, –que hay que decirlo que los tienen–, para que hubieran intercedido y los hubieran atendido antes, pero no, porque de haberlo hecho así hubieran perdido el impacto mediático.

Así durante más de cuatro horas soportaron en ratos el calor que arreció en el interior del Congreso, porque los climas artificiales fueron insuficientes, viendo como a cualquier ciudadano de a pie, a personas de la talla de la ex primera dama del estado, la señora Amelia Guedea de De la Madrid, quien fuera presidenta de los sistemas DIF y Voluntariado estatal, sentada acompañando a su hermano, el esposo de la maestra Svea Bustos, directora propietaria del Colegio Gandhi.

O al hombre fuerte de la Nissan, al propietario del Colegio Campoverde, del Colegio Anáhuac, de empresas que se dedican a la tecnología, eso es lo que Guillermo Brun, José Zarco y demás dirigentes de ¿Cómo Vamos? Colima, quisieron mostrar a los legisladores, el músculo, la fuerza y el poder, sobre todo económico, que tienen.

Ya lo dijo Guillermo Brun: “…no pretendemos sustituir ni al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, ni a la Contraloría del Estado, lo que pretendemos es coadyuvar con ellos y nosotros hacer las auditorías y publicarlas para que las autoridades las retomen y en caso de que no lo hagan ver la manera de presentar las demandas”.

“Nosotros no tenemos ningún problema, ni estamos en contra del OSAFIG, ni de la Contraloría del Estado, ni mucho menos, lo que decimos es que las condiciones hoy de esos organismos, no están dadas para poder captar la gran cantidad de problemas de nuestro país y eso no es que lo diga yo, ustedes volteen a cualquier estado de la República, Colima mismo, y vean la gran cantidad de fondos malversados que ha habido en los estados, justamente por una incapacidad de hacer todo lo que se hace”, afirmó el empresario.

Por eso insistió en que ¿Cómo estamos? Colima, no la vemos como alguien que está en contra del OSAFIG o en contra de la Contraloría, sino como un complemento de ellos; hay cosas que nosotros podemos detectar y denunciar más rápido que como ellos lo podrían hacer, entonces seríamos como un complemento de ellos.

“Nunca hemos hablado mal de ellos, y sentimos que hay la carga es demasiada y lo que perseguimos es ayudarlos”, señaló Brun Solórzano.

Antes de retirarse quisieron dejarles tarea a los diputados “…esperamos que en la próxima sesión no sólo presenten el dictamen sino que lo aprueben”.

¿Y la reforma…?

Ya en otro tema déjeme comentarle que en la misma sesión la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, como lo habían anunciado desde la semana pasada, presentaron dos iniciativas para iniciar con la reforma electoral que está próxima a fenecer.

Para ser exactos a partir de hoy les quedan 63 días a los diputados, para sentarse en torno a una mesa y presentar las iniciativas de cada uno, las que se han recibido en el Congreso, las que les interesan y las que realmente quieren sacar en materia electoral.

En 63 días, es decir al último día de junio, deben estar aprobadas, en el Congreso, aprobadas en los ayuntamientos, hacer las declaraciones y promulgar el decreto y de las reformas a la Constitución Local, al Código Electoral, al Código Penal, en caso de que hubiere alguna reforma y todo eso debe ser al último día de junio.

Los diputados deben tener claro, que el último día de junio, debe ser para que ya estén aprobados, promulgados y publicados todos los dictámenes, decretos y documentos que conlleven la reforma electoral, no es para que hasta entonces se quieran sentar a empezar la reforma.

¿Y sabe qué?, no se les ven ganas de sentarse a instalar la mesa de la reforma electoral… dan la impresión como si estuvieran esperando que alguien les hiciera la chamba y les entregara todo digerido, nomás para subir a tribuna leerlo, dar su posicionamiento y sanseacabó.

Por más que trato, no les veo las ganas de que quieran ponerse a arrastrar lápiz y a comenzar las reuniones de trabajo y discutir artículo por artículo, la propuesta de cada uno de los interesados en esa reforma.

Como le decía estamos a escasos 60 días para que venza el plazo para el que el Congreso del Estado de Colima pueda realizar las modificaciones legales en materia electoral, lo que implica modificar la Constitución Política del Estado, y el Código Electoral básicamente y no se ve para cuando puedan iniciar.

Ya empezaron los pellizcos y piquetes de ojos…

Cada grupo legislativo se la ha pasado en declaraciones de que pretenden hacer una gran reforma en esa materia, que Colima y los colimenses cuenten con un marco adecuado donde se superen las fallas que se tuvieron en el último proceso, sin embargo no se ve por dónde.

Cada partido político y cada grupo legislativo representados en la Cámara de Diputados traen su propia fiesta, plantean sus propuestas y tratan de sacar el mayor jugo posible, en el manejo mediático, sin embargo hasta el momento ninguno de los grupos ha dado la seriedad que se requiere para comenzar los trabajos.

Ninguno de los actores de políticos ha tomado la iniciativa de pararse en la máxima tribuna del estado, leer el compendio de iniciativas que de manera aislada desde hace más de un año han estado llegando al Congreso y emplazar a los demás grupos a instalar a la voz de ya, la mesa de la reforma electoral….

Eso sí, los pellizcos, los piquetes de ojos y las patadas por debajo de la mesa, ya empezaron.

Apenas sube uno de los grupos y presenta lo que ellos consideran es lo que debiera modificarse en materia electoral y sale el otro a desacreditar al adversario incluso con acusaciones de que les plagiaron las ideas o les fusilaron las iniciativas.

Al paso que van, lo que debiera ser una verdadera reforma electoral, profunda, de gran calado, que responda a las necesidades de los colimenses, va a quedar en una simple miscelánea.

Al final, si el tiempo le ajusta les alcanzará tal vez para concretar los cambios para hacer realidad la reelección de diputados y munícipes, que si acaso eso es lo que realmente les interesa en el fondo.

Pero olvídense, aunque ha sido parte del discurso, de que van a disminuir el número de diputados como ya lo dijo el grupo legislativo del PAN y apenas esta semana lo dijo la fracción “Nuestro Compromiso por Colima”, de que desaparezcan cuatro de las nueve diputaciones plurinominales, para que a partir de la siguiente Legislatura, solo haya 21 diputados.

Ese cuento no es nuevo, ya lo hemos escuchado hace tres años y hace seis, y todos dicen que sí pero al momento de arrastrar lápiz, se acuerdan que si bajan el número de posiciones no les va a alcanzar el pastel para cumplir los compromisos que ya tiene cada partido, y queda todo igual. Esta vez no va a ser la excepción, se lo aseguro desde este momento.

Los diputados dejaron que se les pasara el tiempo. Si se lo proponen en una quincena o tres semanas, trabajando en serio y arrastrando lápiz, podrían sacar esa reforma electoral, sin embargo no sé ve dónde está ese valiente que logre sentar a todos los actores políticos, incluidos los partidos, para que inicien ya la reforma electoral.

A decir verdad, no hay que hacerse demasiadas ilusiones…

Para cerrar…

**Una para el Congreso, me comentaron que el acuerdo aprobado por esta Legislatura, para no cobrar multas y recargos a los concesionarios del servicio público, a propuesta de la diputada Graciela Larios, no lo están haciendo efectivo en las Receptorías, aducen que no tienen conocimiento, ¿entonces si no se van a publicar los decretos en el periódico oficial y en consecuencia no entrarán en vigor, para qué tanto brinco?…. ojalá se investigue.

**El Instituto Nacional Electoral, ya dio a conocer los 24 nombres, –12 mujeres y 12 varones–, que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos, efectuado el sábado 8 de abril, donde destaca que los varones lograron mejores calificaciones que las mujeres, de quienes aspiran a cubrir las cuatro plazas de consejeros del Instituto Electoral del Estado de Colima

De acuerdo a la lista dada a conocer, en el caso de las mujeres la ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, (que yo insisto que ella está impedida para ocupar el cargo, por haber sido destituida en octubre de 2015), fue la que alcanzó la calificación más alta, al obtener 79 aciertos para una calificación de 92.94%.

La relación completa es la siguiente:

1.- María Elena Adriana Ruiz Visfocri, 79 aciertos, para una calificación de 92.94%. 2.- Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 75 aciertos, 88.24 de calificación. 3.- Martha Elba Iza Huerta, 72 aciertos, 84.71 de calificación. 4.- Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, 71 aciertos, 83.53 de calificación. 5.- Celia Cervantes Gutiérrez, 70 aciertos, 82.35 de calificación. 6.- María Guadalupe Pérez Mejinez, 70 aciertos, 82.35 de calificación 7.- Arlen Alejandra Martínez Fuentes, 67 aciertos, 78.82 de calificación. 8.- Sandra Eugenia García Arreola, 66 aciertos, 77.65 de calificación. 9.- Rosa Esther Valenzuela Verduzco, 66 aciertos, 77.65 de calificación. 10. María Guadalupe García Vázquez, 63 aciertos, 74.12 de calificación. 11. Roberto Munguía Huerta. 62 aciertos. 72.94 de calificación. 12. Jessica Guadalupe Villarruel Vázquez, 62 aciertos y una calificación de 72.94.

Por lo que se refiere a las 12 mejores calificaciones en el examen de conocimientos de los varones, la relación queda de la siguiente manera:

1.- Ricardo Caro González, 83 aciertos, y una calificación de 97.65; 2.- José Daniel Miranda Medrano, 75 aciertos, 88.24 de calificación; 3.- Edgar Ramón Montaño Valdez, 75 aciertos, y una calificación de 88.24; 4.- Juan Manuel Rodríguez Peña, 73 aciertos y una calificación de 85.88; 5.- Mauricio Zuazo Rueda, 73 aciertos y una calificación de 85.88; 6.- Gerardo David Amezcua Álvarez, 72 aciertos y 84.71 de calificación; 7.- René Eustaquio Silva Carrillo, 72 aciertos , 84.71 de calificación; 8.- Fernando Arturo Vega Alcaraz, 72 aciertos, y una calificación de 84.71.

En la posición 9, Javier Ávila Carrillo, con 71 aciertos y 83.53 de calificación; 10, Víctor Manuel Gómez Corona, con 71 aciertos y 83.53 de calificación; 11, Miguel Ángel Núñez Martínez, con 71 aciertos para un 83.53 de calificación; y, 12, Elías Sánchez Aguayo, 71 aciertos para el 83.53 de calificación.

De acuerdo a las bases de la convocatoria a partir de la publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa tendrán dos días hábiles para, en su caso, solicitar por escrito la revisión del examen.

La siguiente etapa, será el ensayo presencial, que se prevé llevar a cabo el 13 de mayo próximo, y enseguida la valoración curricular y entrevista.

**Por otra parte le informo que por unanimidad, los 25 diputados aprobaron la iniciativa mediante la cual se aceptó la reincorporación de Julia Licet Jiménez Angulo, a sus actividades como diputada propietaria de la Quincuagésimo Octava Legislatura.

Al darse lectura al dictamen de referencia, se dio lectura al oficio mediante el cual Jiménez Angulo solicitó a este Congreso local reintegrarse a sus funciones como diputada propietaria, señalaba que habían sido superadas las causas que motivaron su separación, por lo que solicitaba se le aprobara su petición de reincorporarse de inmediato a los trabajos de la Legislatura.

**Ya solo para concluir comentarle que el próximo lunes 1 de mayo habrá marcha obrera, donde miles y miles de trabajadores saldrán a las calles a realizar la marcha del silencio, donde no hay protestas, y ya a la clase laboral, por conveniencia en muchos casos y por sometimiento de parte de sus líderes en otros, no manifestarán lo que quisieran gritar a los cuatro vientos, y a seguirlo manifestando entre dientes, o como charlas de café entre compadres y amigos…

**Y ahora sí finalmente solo manifestar mi solidaridad al colega, compañero y amigo, Francisco Javier Virgen, que se encuentra delicado de salud internado en una institución médica. Hago votos porque pronto supere la difícil circunstancia en que se encuentra y pronto esté nuevamente entre nosotros.

