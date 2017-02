La próxima semana podrían llegar equipos de monitoreo volcánico: Urzúa

*foto de archivo

Edgardo Zamora

Colima, Col.- Se espera que la próxima semana lleguen los equipos de monitoreo volcánico para ser instalados por parte de personal especializado, apoyados por la Universidad de Colima y Protección Civil estatal.

El director general del Sistema Estatal de PC, Melchor Urzúa Quiroz, dijo que ya se envió el papeleo para los cuatro equipos que se enviarán; además que ya está definido dónde estarán ubicados. “Estarán a una distancia en la cual una erupción como las que hemos tenido no las van a dañar, como han dañado las otras”.

Afirmó que actualmente hay algunos equipos muy cerca del Volcán de Colima y al momento de una explosión, se tapan, y cuando ocurre una tormenta rompen caminos.

“Entonces estarán en lugares en donde no van a sufrir de eso y se puede decir que son de mejor calidad y captación para poder estar monitoreando el volcán”.

Estos equipos son de banda ancha y darán mucha seguridad en el monitoreo. “Creo que con eso y con otros equipos también que estamos tratando de conseguir por medio del PROFEDEM para el monitoreo como son distanciómetros, inclinómetros y detalles de esos en los que también se va a ver la deformación del Volcán en caso de que tenga presión. Pero estamos por mejorar en mucho el monitoreo, creo que puede ser uno de los volcanes, por lo menos de América, más monitoreados”.

La instalación tendrá un costo de 200 mil pesos aproximados, recursos en su mayoría del gobierno estatal, y se otorgarán 50 mil pesos mensuales a la Universidad de Colima para mantenimiento de éstos.

Además, Urzúa Quiroz dijo que el Volcán de Colima está calmado pero no bajan la guardia. “Se ve que el ducto está libre, que no hay presión; hay fumarolas muy pequeñas, no hay explosiones, todavía no está eliminado todo el domo que estaba antes”.

Aseguró que a mediados de enero ocurrió la última explosión, pero sí emite gas y vapor de agua.

