El EMSAD, la otra historia, la que usted debe conocer…

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Para hablar de un tema hay que conocerlo a fondo, y es que se ha hablado mucho de la regularización del Sistema de Educación Media Superior a Distancia, mejor conocido como EMSAD, pero esto incluye también a los Telebachilleratos. Y es que el tema tiene 14 años de que inició la firma del primer convenio para que existiera esta modalidad educativa, que en aras de cumplir la equidad, buscaba llevar a todos los rincones del estado, a las zonas urbanas de alta marginación, a la zona rural e indígena, la posibilidad de que centenares de alumnos tuvieran acceso al bachillerato, considerando que la situación en la que se encontraban, les imposibilitaba viajar a los municipios con mayor densidad demográfica y lograr una meta académica.

Los maestros que durante todo este tiempo se dedicaron a esta noble labor, deben recordar que fueron catorce largos años de búsqueda, de tocar puertas en diferentes instancias sin ser escuchados. Fueron años complicados para quienes de manera voluntaria, decidieron aceptar el reto de extender el brazo de la educación media superior en todo nuestro estado. Antes del gobierno estatal actual, por lo menos hubo tres gobernadores, me refiero a Gustavo Vázquez Montes, Silverio Cavazos y Mario Anguiano, y varios secretarios de educación Carlos Flores Dueñas, Carlos Cruz Mendoza, Margarito Espinoza Mijares, Federico Rangel Lozano, Norma Lidia Ponce de León Amador (encargada del despacho de la Secretaría de Educación), José Guillermo Rangel Lozano y Armando Figueroa Delgado, quienes no pudieron avanzar en la gestión para normalizar las condiciones operativas y laborales del EMSAD, que hay que subrayar tenían un 50 por ciento de aportación federal y el otro 50 por ciento le compete al estado; en ese tiempo ningún trabajador tenía la posibilidad de obtener permanencia en el puesto de trabajo y además, no gozaban de servicio médico, ni otras prestaciones o condiciones laborales que garantizaran su salario. Y si nos remontamos al mapa que imperaba para las cuestiones de pago de los maestros, se consideraban dos aspectos, uno de los cuatro modelos de EMSAD y número de alumnos, para así tabularles el salario.

Pero es el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien siendo aún candidato establece el compromiso de regularizar la situación de los 250 trabajadores pertenecientes a veinte EMSAD y los veinticinco Telebachilleratos, y al haber transcurrido un año de su gobierno, el gran trabajo de gestión que el gobernador Peralta Sánchez realizó ante las instancias federales, ya rindió frutos. Hay que destacar que los maestros de esa modalidad educativa están en firmas de la hoja rosa, la cual brinda prestaciones de salud; pero no menos importante es el firmar un nuevo convenio, normalizar el salario y como resultado inmediato, el de que ya se contarán con claves presupuestales para ser asignadas en modalidad de plaza a los maestros que participen en el concurso del Servicio Profesional Docente.

Como una reflexión, permítame decirle amable lector, que lo justo es que si los maestros que aspiran a una plaza de Educación Básica presentan Examen, y los maestros de bachilleratos como Conalep, Cetis, CET Mar y otros son evaluados o certificados, también lo hagan los maestros del EMSAD y Telebachillerato, pues de esta manera se garantiza que los mejores maestros, estarán impartiendo clases en aulas colimenses.

Es por ello que José Ignacio Peralta Sánchez cumple como gobernador lo que como candidato se comprometió y hoy al primer año de su gobierno insisto, se da solución a un tema que catorce años fue un dolor de cabeza para cientos de maestros. De esta manera queda demostrado que el gobernador tiene en su agenda política una prioridad resaltada con marcatextos velar por consolidar al estado de Colima, como un modelo educativo nacional, que con la atinada dirección del Maestro Óscar Javier Hernández Rosas, que interpreta y da puntual seguimiento a las pautas educativas de Peralta Sánchez, harán del sistema educativo colimense, la oportunidad de miles de niños, niñas y adolescentes para trascender con éxito en la vida académica, profesional y en un futuro, la laboral.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Vaya cinismo del que dio muestra el exgobernador Mario Anguiano Moreno, al Cabalgar al estilo Antonio Aguilar y repartir dinero muy a la usanza del cantante Lupillo Rivera, quien en cada concierto reparte dólares a diestra y siniestra. Este circo fue visto de manera gratuita en la tradicional cabalgata de las fiestas de la Villa. Sorprendida en dos sentidos, una en la forma tan soberbia y burlesca de humillar a los colimenses arrojando billetes para que se aventaran a recogerlos. Pero me dejó atónita que la gente participara en este acto. ¿Tan pronto se les olvidó? Y pues está de sobra decir que es fácil repartir dinero, cuando a uno le sobra, pero es más fácil, cuando el dinero no es de uno.

REMO 1: Las instancias jurídicas del Partido Acción Nacional dieron la victoria a Enrique Michel Ruiz y será el nuevo presidente del PAN en Colima, en automático Jorge Luis Preciado Rodríguez es el monarca de ése instituto político. Sin embargo quedará para la historia que Michel Ruiz será presidente, habiendo perdido la elección por veintitrés votos de diferencia.

REMO 2: Gran consternación generó la muerte inesperada del profesor Héctor Octavio Huerta Rodríguez, priísta de hueso colorado y miembro de la Aciman, aparte de desempeñarse en diversas comisiones del Sector educativo. Mis condolencias para sus familiares y amigos, que tengan pronta resignación. ¡Qué Dios lo reciba en el cielo!

