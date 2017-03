Invitan a profesores al Diplomado en Estrategias de Asesoría de Tesis

*Objetivo: que los profesores participantes desarrollen habilidades para guiar a sus estudiantes en la elaboración de trabajos de mayor calidad.

Colima, Col.- Este martes 21 de marzo es el último día para que los profesores universitarios se inscriban al Diplomado en Estrategias de Asesoría de Tesis y Trabajos de Investigación, que organizan la Coordinación General de Docencia y la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de la Universidad de Colima.

La directora de Desarrollo del Personal Académico, Susana Aurelia Preciado Jiménez, dijo en entrevista que este diplomado se dirige a los profesores involucrados en procesos de asesoría de tesis o titulares de la asignatura del Seminario de Investigación que se imparte en el nivel superior.

Señaló que el objetivo es que los profesores participantes desarrollen habilidades para guiar a sus estudiantes en la elaboración de trabajos de mayor calidad. Los requisitos para cursar el diplomado son: tener disponibilidad de tiempo para cursarlo, poseer una actitud abierta y positiva ante la utilización de las tecnologías de la información y la comunidad, y entregar solicitud de ingreso al diplomado.

Comentó que para obtener la constancia de término se debe cubrir al menos el 80 por ciento de asistencia en cada módulo, acreditar cada uno de estos módulos de acuerdo con lo establecido en el programa, cumplir con las fechas de entrega de actividades y tareas específicas, y aprobar las evaluaciones programadas en cada módulo con una calificación mínima de ocho.

Este diplomado se impartirá del 23 de marzo al 2 de agosto de 2017 en la Unidad de Formación Docente, CIAM Colima 1, ubicado en la Facultad de Medicina.

Los módulos del diplomado son: Problemas comunes que enfrenta un tesista y estrategias para solucionar, Estrategias comunicativas en la relación asesor-estudiante, Conocimiento básico de metodología de la investigación, Escritura académica, Desarrollo de hábitos y estrategias de lectura de los estudiantes universitarios, Investigación en fuentes electrónicas y Ética en la formación universitaria: profesores y estudiantes.

Susana Aurelia Preciado señaló que el diplomado no tiene costo: “No significa que no tenga un costo para la institución, por eso es importante que quienes se inscriban se mantengan dentro del diplomado, porque sí nos genera un costo más o menos de cinco mil pesos por persona, que no lo están pagando”.

Resaltó que esto representa una inversión muy alta que hace la Universidad para preparar a sus profesores: “Que todos tengan la oportunidad de reflexionar, pues así como ellos están invirtiendo su tiempo, la UdeC invierte en su formación”.

La integrante del área de Formación Académica, Aída Ruiz Ramírez, comentó que se cuenta con una planta docente altamente capacitada y competitiva: “Lo enriquecedor es que además de las mismas experiencias de los facilitadores, el diplomado se enriquece con las experiencias del grupo, porque se conforma de profesores frente a grupo”, finalizó.

